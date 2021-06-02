Başkan Erdoğan, milli sporcuları kabul etti: Göğsümüzü kabarttınız

"ARTIK ÇITAYI YÜKSELTİYORUZ"

"Artık çıtayı yükseltiyoruz. Balkan, Avrupa, dünya ama şimdi artık Olimpiyat. Olimpiyat'tan madalyalar gelince tabii bunun gururu çok daha farklı olacak." diyen Erdoğan, branşlarda bireyselden kolektife başarılar yakalandığında çok daha gururlanacaklarını söyledi. Sporculardan, cimnastik sporunun farklı branşlarında daha fazla başarı, daha fazla gayret ve gurur beklediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve milletimize yaşattığınız sevinçler için her birinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bayrağımız birincilik kürsüsünde dalgalandığı zaman bambaşka bir gurur bizler için, milletimiz için oluyor. Bunu da ben başaracağınıza inanıyorum. Ödüllerin hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere olan desteğimizin artarak devam edeceğini özellikle belirtmek istiyorum."