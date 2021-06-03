Başkan Erdoğan, milli sporcuları kabul etti: Göğsümüzü kabarttınız | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcuları kabul etti. Elde edilen başarıların milletin göğsünü kabarttığını ifade eden Erdoğan, "Sporun her alanında dünyada üst sıralara tırmanan Türkiye'nin daha önce sınırlı varlık gösterdiği cimnastikte de yeni bir hava yakalaması, geleceğimiz adına gerçekten ümit vericidir" dedi.