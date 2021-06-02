Kırıkkale çiftçisine 2.7 Milyon TL’lik proje desteği

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kırıkkale'nin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan 20 adet projeden 9'u destek almaya hak kazandı.



9 PROJENİN BÜTÇESİ 2 MİLYON 690 BİN 361 TL



Toplam bütçesi 2 milyon 690 bin 361 TL olan projeler için protokol imzaları İl Müdürü Sırrı Yılmaz ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından atıldı. İmza töreni sonrasında bir açıklama yapan Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz; "Sayın Valimizin destekleri ve önderliğinde hazırladığımız 20 projemiz ile başvurularımızı yaptık. Bu projelerimizden 9 tanesi destek almaya hak kazandı. Bu projelerimiz ile ilimizde ceviz ve badem yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, örtü altı üretimin yaygınlaştırılması ve çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması konularında destekler mevcut. İlimiz çiftçisini mümkün olan tüm imkanlardan yararlandırabilmek için çalışıyoruz ve bu doğrultuda en önemli paydaşlarımızdan biri de KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Proje çalışmalarımız devam ediyor. İlimiz çiftçisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.