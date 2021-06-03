SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması: Söz konusu değildir

Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. Topantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
Çelik'in yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:
Bizim açımızdan PKK'sı, YPG'sı DEAŞ'ı hepsi aynıdır. Bunlara karşı bir ilk konulmalıdır. Operasyonlar kapsamında 8 bin 500'e yakın teröristlere yakın sığınaklar yok edilmiştir. Birçok terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK, insanı kültürel yapılar ve siviller konusunda en hassas orduların başında gelir. Hedef terör örgütleridir.
"EREN OPERASYONLARI 15 AYRI YERDE DEVAM EDİYOR"
Eren operasyonları 15 ayrı yerde devam ediyor. PKK terör örgütüne çok ağır zaiyatlar veriliyor. Şimdiye kadar DEAŞ'a karşı 570'e yakın, FETÖ'ye 5 bine yakın operasyon gerçekleştirilmiştir. TSK, Emniyet, Jandarma personelimiz kahramanca görevinin başındadır. Her geçen gün berraklaşan şey şudur, bazı ülkeler geçmişte Afganistan'da yaptıkları gibi terör örgütlerini vekalet savaşları olarak kullanarak bir sonuca varmayı düşünüyorlar. Bütün bu gelişmelerin varacağı hiçbir yer yoktur. Terör örgütüne destek verenler sadece bu utançla karşı karşıya kalacaktır.
"MÜZİSYEN ARKADAŞLARIMIZA DESTEKLER ULAŞTIRILIYOR"
Pandemi çerçevesinde çeşitli tedbirler alınıyor. Burada istiyoruz ki herkes olumlu etkilensin. Bu çerçevede çeşitli sektörlere Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla destek devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sanatçı, tiyatrocu ve müzisyenlere verdiği destek önemlidir. 'Müzik Susmasın' projesi kapsamında bu destekler müzisyen arkadaşlarımıza ulaştırılıyor.
Müzisyen arkadaşlarımıza destek sürecektir. Tüm sanatçı arkadaşlarımızın mesajlarını aldığımızı, seslerini duyduğumuzu ifade etmek isterim. Tiyatrolarımıza verilen destek önemli. Şimdiye kadar 37 milyon destek sağlandı. 1 Temmuz-20 Eylül tarihleri arasında 25 milyon turne desteği olacak."
"TÜRKİYE'NİN İLK UÇAK GEMİSİN YAPIMI HIZLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"
Türkiye'nin ilk uçak gemesinin yapımı hızlı şekilde devam ediyor. Buna sahip olan sayılı ülkelerden biri olacağız. En önemlisi bu geminin hava platformunda İHA ve SİHA'lar için de platform olacak.
MARMARA DENİZİ'NDEKİ KİRLİLİKLE İLGİLİ
Marmara Denizi'ndeki deniz salyası kabul edemeyeceğimiz bir kirliliğe yol açıyor. Bu deniz salyasanın yüzeyden temizlenmesi bunu ortadan kaldırmıyor. Temizlense bile ortaya çıkıyor. Burada bir sürü bileşen yan yana geliyor. Bu deniz salyası partide en yakından takip ettiğimiz meselelerden birisidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yarın bir çalıştay düzenleyecek. Çok kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını biliyoruz.
"EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ"
Batı Şeria'da 350 konuttan oluşan prjoenin temel atma töreni yapıldığını görüyoruz. Bunu en şiddetli şekilde kınıyoruz. Hukuk dışı meselelere son verilmeli. BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in işgalini soruşturması için bağımsız bir komisyon kurmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
ANAYASA ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ
Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelik, anayasa çalışmalarıyla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi. Çelik, şu ifadelere yer verdi:
"AK Parti içerisinde tamam denildiği andan itibaren o aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Ondan sonra MHP ile paylaşılacak. Cumhur İttifakı anayasa taslağında uzlaşı ortaya çıktıktan sonra diğer partilerle paylaşılması ve hayata geçmesi için adımlar atılması sözkonusu olacak.
12 Eylül'deki 80 darbesinden beri Türkiye yeni anayasayı tartışılıyor. Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuzdur. Darbe süreçleri ortadan kalktıktan sonra sürekli olarak sivil anayasadan bahsedilmesi sözkonusu oldu. Aşağıdan yukarıya anayasa inşa edilmesi için çok değerli birikim ve çalışmalar var. Esasında birikim yüksek, buna verilmiş emek çok, şimdi esas mesele bunun hayata geçirilmesidir. Bu konuda Cumhur İttifakı'nın üzerine düşeceğini yapacağı konusunda hiçbir kuşku yoktur."
ERKEN SEÇİM AÇIKALAMALARINA YANIT
Erken seçimle ilgili gelen bir soruya da yanıt veren Çelik şöyle konuştu: "Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değildir. Her girdiği seçimi kaybetmiş genel başkandan tutun da, oy oranı yüzde 1'de gezinene kadar herkes erken seçim diye tutturmuş. Seçimlerin zamanında yapılacağını bir vesileyle ifade etmiştim. Bütün bu süre içerisinde yapacağımız işlere yoğunlaşmak esas olandır. Nasıl bir gerekçe ortaya koyuyorlar? Siyaset bir tez, iddia ortaya koymak için yapılır. Öyle bir konumlanma var ki tamamen AK Parti'nin antitezi olmaktan öteye gidemeyen argümanlar var. Bir siyasi parti kendi varlığını topluma ulaştırdığı mesajla gösterir. Sadece AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın anti tezi olarak konumlandırılmış bir yapının hiçbir siyasi argüman üretemeyip, sürekli olarak gündeme getirdiği bir konu olarak görüyoruz"
YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLERLE ALAKALI
"Dışişleri Bakanımızın Yunanistan'a bir ziyareti gerçekleşti. Yunan Dışişleri Bakanı'nın Ankara ziyaretinde yaptığı saygısızlığın terk edildiğini gördük. Türkiye bir müzakere devletidir. Atina şunu anlamak zorundadır. Türkiye'nin üzerine AB'den ya da başkalarından baskı yaparak çözeceği hiçbir problem yoktur. Atina makul bir zemine kavuşulmasını istiyorsa bu meselede Türkiye ve Yunanistan'ın uzlaşıya varmasıdır."