SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması: Söz konusu değildir

"EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Batı Şeria'da 350 konuttan oluşan prjoenin temel atma töreni yapıldığını görüyoruz. Bunu en şiddetli şekilde kınıyoruz. Hukuk dışı meselelere son verilmeli. BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in işgalini soruşturması için bağımsız bir komisyon kurmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

ANAYASA ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelik, anayasa çalışmalarıyla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi. Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti içerisinde tamam denildiği andan itibaren o aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Ondan sonra MHP ile paylaşılacak. Cumhur İttifakı anayasa taslağında uzlaşı ortaya çıktıktan sonra diğer partilerle paylaşılması ve hayata geçmesi için adımlar atılması sözkonusu olacak.

12 Eylül'deki 80 darbesinden beri Türkiye yeni anayasayı tartışılıyor. Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuzdur. Darbe süreçleri ortadan kalktıktan sonra sürekli olarak sivil anayasadan bahsedilmesi sözkonusu oldu. Aşağıdan yukarıya anayasa inşa edilmesi için çok değerli birikim ve çalışmalar var. Esasında birikim yüksek, buna verilmiş emek çok, şimdi esas mesele bunun hayata geçirilmesidir. Bu konuda Cumhur İttifakı'nın üzerine düşeceğini yapacağı konusunda hiçbir kuşku yoktur."

ERKEN SEÇİM AÇIKALAMALARINA YANIT

Erken seçimle ilgili gelen bir soruya da yanıt veren Çelik şöyle konuştu: "Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değildir. Her girdiği seçimi kaybetmiş genel başkandan tutun da, oy oranı yüzde 1'de gezinene kadar herkes erken seçim diye tutturmuş. Seçimlerin zamanında yapılacağını bir vesileyle ifade etmiştim. Bütün bu süre içerisinde yapacağımız işlere yoğunlaşmak esas olandır. Nasıl bir gerekçe ortaya koyuyorlar? Siyaset bir tez, iddia ortaya koymak için yapılır. Öyle bir konumlanma var ki tamamen AK Parti'nin antitezi olmaktan öteye gidemeyen argümanlar var. Bir siyasi parti kendi varlığını topluma ulaştırdığı mesajla gösterir. Sadece AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın anti tezi olarak konumlandırılmış bir yapının hiçbir siyasi argüman üretemeyip, sürekli olarak gündeme getirdiği bir konu olarak görüyoruz"