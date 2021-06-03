SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması: Söz konusu değildir | Video

Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK, sona erdi. Topantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Gündeme dair birçok konuya değinen Çelik, muhalefetten yükselen erken seçim açıklamalarına da yanıt verdi. Çelik, "Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değildir. Her girdiği seçimi kaybetmiş genel başkandan tutun da, oy oranı yüzde 1'de gezinene kadar herkes erken seçim diye tutturmuş. Seçimlerin zamanında yapılacağını bir vesileyle ifade etmiştim" dedi.