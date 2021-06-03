Son dakika | İBB'nin satın aldığı atlar bile bile ölüme yürümüş!

Son dakika haberi... İBB'nin satın aldığı atlar bakımsızlıktan ölmeye devam ediyor. 2019'da İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, kayıtdışı ilaç kullandığı gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ne baskın düzenlediği ortaya çıktı

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) satın aldığı atlar birer birer ölüyor. Önceki gün ahırlara hapsedilen atlardan biri daha öldü. Adalar Belediyesi'nin, 2020'de atlara kayıtdışı ilaç kullandığı gerekçesiyle ceza aldığı ortaya çıktı. İBB sorumluluğundaki atlar ölmeye devam ederken, yeni bir skandal daha patlak verdi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, Aralık 2019'da yaptığı ani denetimlerde, Adalar Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'nün kayıtdışı ilaç bulundurduğu ve veteriner hekim Mustafa Ün'ün bu ilaçları kullandığı tespit edildi.



