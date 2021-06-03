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Giriş Tarihi: 3.6.2021 08:05

Son dakika | İBB'nin satın aldığı atlar bile bile ölüme yürümüş!

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Son dakika | İBB'nin satın aldığı atlar bile bile ölüme yürümüş!

Son dakika haberi... İBB'nin satın aldığı atlar bakımsızlıktan ölmeye devam ediyor. 2019'da 'nün, kayıtdışı ilaç kullandığı gerekçesiyle 'ne baskın düzenlediği ortaya çıktı

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) satın aldığı atlar birer birer ölüyor. Önceki gün ahırlara hapsedilen atlardan biri daha öldü. 'nin, 2020'de atlara kayıtdışı ilaç kullandığı gerekçesiyle ceza aldığı ortaya çıktı. İBB sorumluluğundaki atlar ölmeye devam ederken, yeni bir skandal daha patlak verdi. 'nün, Aralık 2019'da yaptığı ani denetimlerde, Adalar Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'nün kayıtdışı ilaç bulundurduğu ve veteriner hekim Mustafa Ün'ün bu ilaçları kullandığı tespit edildi.

Son dakika | İBB'nin satın aldığı atlar bile bile ölüme yürümüş!

SON DAKİKA | HAYVANLARIN ÖLÜMÜ BİLE BİLE GELMİŞ!

Skandalın ortaya çıkması üzerine , "Veteriner hekimimiz Mustafa Ün, o denetimler sırasında belediyemizde çalışmıyordu" iddiasında bulundu. Ancak denetime konu olan tutanaklarda veteriner Mustafa Ün'ün adının yer alması belediyenin iddialarını çürüttü.

Son dakika | İBB'nin satın aldığı atlar bile bile ölüme yürümüş!

Kayıtdışı ilaç kullanımı nedeniyle Adalar Sulh Ceza Hâkimliği'nin, 2020'de Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 13. maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle 'ne 11 bin 368 TL idari para cezası kestiği öğrenildi.

Son dakika | İBB'nin satın aldığı atlar bile bile ölüme yürümüş!

Peş peşe yaşanan skandalların yanı sıra Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün, satın alınan 978 attan 226'sının İstanbul'da ölmesi, 99'unun Hatay'da kaybolması ve 1'inin ölmesine ilişkin suskunluğunu sürdürmesi dikkat çekiyor.

Son dakika | İBB'nin satın aldığı atlar bile bile ölüme yürümüş!

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, veterineri Mustafa Ün'le yoğun irtibatının olduğu da ortaya çıktı.

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Son dakika | İBB'nin satın aldığı atlar bile bile ölüme yürümüş!
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