DHKP/C'ye üst düzey darbe! İşte Türkiye Sorumlusu ve Memur Sorumlusu için istenen ceza...

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 1992'den itibaren birçok kez yakalanan ve yaklaşık 19 yıl kaldığı cezaevinde terör örgütünün organizasyonundaki açlık grevi eylemlerine katılan, 2020'nin ağustos ayında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Yasemin Karadağ'ın, incelenen dijital veriler neticesinde DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu tespit edilmişti.

TÜRKİYE VE MEMUR SORUMLUSU TUTUKLANDI

Karadağ'ın, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan aranan teröristler listesinde "gri" kategoride bulunan ve yakalandıktan sonra tutuklanan Caferi Sadık Eroğlu'nun ardından örgüt tarafından bu göreve getirildiği, aynı dijital verilerde 2000'den itibaren 3 kez cezaevine giren şüpheli Aydın'ın ise örgütün sözde memur sorumlusu olduğu belirlenmişti. Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın'ı örgütün hücre evinde saklandıkları sırada, 30 Mart'ta gözaltına aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İfadeleri ardından iki örgüt yöneticisinin tutuklanmalarına karar verildi.