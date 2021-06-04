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Giriş Tarihi: 4.6.2021 14:13 Son Güncelleme: 4.6.2021 14:37

tarafından aranıyordu! 'Spyker' katliamının faili böyle yakalandı

DHA
Interpol tarafından aranıyordu! 'Spyker' katliamının faili böyle yakalandı

tarafından aranan DEAŞ'lı terörist Bolu'da yakalandı. 'ta bin 700 kişinin öldüğü 'Spyker' katliamının faillerinden, DEAŞ'lı terörist Arkan Taha Ahmad, Bolu'da yaşadığı eve düzenlenen şafak operasyonunda yakalandı.

INTERPOL tarafından aranan, Irak'ta 1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faillerinden, DEAŞ'lı terörist Arkan Taha Ahmad, Bolu'da şafak operasyonuyla yakalandı.

ŞAFAK OPERASYONU

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyetlerde bulunan ve Interpol tarafından aranan, Irak uyruklu terörist Arkan Taha Ahmad'ın Bolu'da yaşadığını tespit etti. Ekipler, Ahmad'ın kaldığı, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'taki eve şafak operasyonu düzenledi. Sokak kapatılarak, geniş güvenlik önlemleriyle operasyon gerçekleştirildi. Evde yakalanan Ahmad, gözaltına alındı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kırmızı bültenle aranan ve hakkında DEAŞ terör örgütünün 1700 kişinin öldürüldüğü Irak Tıkrit'teki 'Spyker' katliamına katıldığı suçlamasıyla tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Interpol tarafından aranıyordu! 'Spyker' katliamının faili böyle yakalandı
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