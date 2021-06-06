İMAMOĞLU "GEREK YOK BÖYLE BİR PROJEYE, GEREK YOK"

İBB Başkanı İmamoğlu bu programdaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Yarın bir Temel Atmama Törenim var gerçekten. Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihale çıkılmış, teklifler alınmış Silahtarağa'da bir hem de o Eyüpsultan'ın devamında ilçenin sınırları ilçesinde, Haliç'in o güzel doğasını bütünleyen, 130 bin m2'lik alanı kapsayan, 70 bin metreye yakınlık kısmı orman olan bir arazide bir artıma tesisi. Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde, bir katrilyondan bahsediyorum yani. Arazi değeriyle beraber 1,5 milyarı aşan bir proje. Ekonomik sıkıntı vesaire bir kenara, durdurduk. Birçok projeyi böyle durdurduk aslında ve arkadaşlarıma araştırtma yaptırıyoruz. Gerek yok böyle bir yatırıma, böyle bir arıtma tesisine gerek yok, 1,5 milyar"

Biyolojik Arıtma Tesisi için İmamoğlu gülerek "İhtiyaç yok" demişti | Video