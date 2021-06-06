Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile PKK'ya ağır bir darbe daha vurulduğunu duyurdu. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.
GÜRSEL TOKMAKOĞLU MAHMUR'UN ÖNEMİNE DEĞİNDİ
Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama gündeme bomba gibi düşerken, A Haber'e konuk olan Hava Kuvvetleri İstihbarat eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Mahmur Böglesi'nin ve Bozkır'ın örgüt için önemli olduğunu söyledi. Tokmakoğlu ayrıca bu operasyon ile terör örgütünün kafasını kaldıramayacağını aktardı.
İşte Tokmakoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Mahmur önemli ama Selman Bozkır da burada görev aldığı ve bir çok kirli işi yöneten yere getirildiği için önemli oluyor. Mahmur PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyini istikrarlaştırdığı ve buradaki kaçakçılık operasyonlarını yönettiği yer. İnsan, uyuşturucu, petrol silah kaçakçılığının yapıldığı yer.
"KİRLİ İŞİ OLANLAR SELMAN'I BULUYOR"
Buraya Bozkır'ın getirilmesi ki Avrupa'da da görev yapmış birisi olarak işaret ediliyor. Birkaç dil birliyor ve kaçakçılık operasyonlarında da sadık birisi terör örgütüne. Değişik isimler hem Avrupa, hem İran hem Amerika'da tanınan bir isim. Bizim kirli işimiz var diye gelen biri Selman'ı buluyor ve faaliyetlerini Selman üzerinden yönetiyor.
Mahmur PKK için neden önemli? Uzman isimden önemli açıklamalar
"KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ELİNE SİLAH VERİP İNSAN KAYNAĞI OLARAK KULLANIYORLAR"
İnsan kaynağına da dikkat çekmek gerekiyor. Türkiye içerisinde nereden baksanız terör örgütünü bitirdik noktasındayız. Katılımlar hemen hemen yok. Fakat Irak kuzeyi istismar ediliyor. Sayın cumhurbaşkanı PKK terör örgütünün kuluçka yuvası diye işaret etmişti. BM'nin hiçbir şey yapmadığı bu nokta içerisinde ilk okul gibi okullar var. Buradan çocukları alıyorlar ve eğitim vereceğiz diye 7-8-9 yaşındaki çocukların eline silah veriyorlar ve insan kaynağı olarak kullanılıp terör örgütünün dağ kadrolarına eleman devşiriyorlar. Bütün bu işleri yapan da Selman Bozkır'dır.
"TÜRKİYE'DEN UZAKTA VE EMNİYETTEYİZ DİYE DÜŞÜNDÜKLERİ BİR YER OLARAK GÖRDÜLER"
Bu PKK'ya vurulan ağır darbe ders niteliğindedir. Bir tane elebaşının devreden çıkarılması olarak bakmamak, bütünüyle bakmak gerekiyor. İnsan kaynağını, uyuşturucu şebekelerini ve bunlarla ilgili olan yumağın merkezi tek mermiyle etkisiz hale getirildi. Mahmur kampı Türkiye'nin güneyinde, Musul'a bağlı. Türkiye'den uzakta ve emniyetteyiz diye düşündükleri bir yer olarak gördüler.
"KARAKOLLAR VE GÖZETLEME NOKTALARI OLUŞTURDUK"
Türkiye'nin 30 kilometre güneyinde bir karayolu var onu kontrol etme notkasına geldik Bu önemli bir hamle. Biz burada karakollar ve ya gözetleme noktaları oluşturduk. Onun gündeyinde Gara 24 saat kontrol ediliyor. Oraya da pek yanaşamıyorlar. İki nokta kalıyordu, biri Kandil diğeri de Sincar. Sincar da stratejik. Neden? ABD'nin burada yaptıkları Suriye'yi bölmekle alakalı planın önemli bir notkası.
"TÜRKİYE ELE BAŞLARI İLE SONUÇ ALMAYA HER AN YAKIN"
Biz bu zamana kadar Mahmur'u konuşmuyorduk. Mahmur güneydeydi ve hassastı. Türkiye aslında Irak'In kuzeyinde kontrolsüzlüğü yaratan herkese karşı mesaj verdi. Bu etkinlikle beraber artık PKK Kandil'de de olsa Sincar'da da olsa Mahmur'da da olsa, burada ele başları ile sonuç almaya her an Türkiye hazır. Bu onların kafasını kaldıramayacağı anlamına geliyor.