Mahmur PKK için neden önemli? Uzman isimden önemli açıklamalar

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile PKK'ya ağır bir darbe daha vurulduğunu duyurdu. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

GÜRSEL TOKMAKOĞLU MAHMUR'UN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama gündeme bomba gibi düşerken, A Haber'e konuk olan Hava Kuvvetleri İstihbarat eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Mahmur Böglesi'nin ve Bozkır'ın örgüt için önemli olduğunu söyledi. Tokmakoğlu ayrıca bu operasyon ile terör örgütünün kafasını kaldıramayacağını aktardı.