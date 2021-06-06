Mahmur PKK için neden önemli? Uzman isimden önemli açıklamalar

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı operasyon ile PKK’nın üst düzey yöneticisi ve sözde Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır ve beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili olarak A Haber'e açıklamalarda bulunan Hava Kuvvetleri İstihbarat eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu Bozkır'ın örgüt için önemine değindi. Tokmakoğlu, Mahmur böglesinin de terör örgütü için önemli bir nokta olduğu bildirdi. Tokmakoğlu, "Mahmur, PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyini istikrarlaştırdığı ve buradaki kaçakçılık operasyonlarını yönettiği yer. İnsan, uyuşturucu, petrol silah kaçakçılığının yapıldığı yer" ifadelerini kullandı.