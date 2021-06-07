SON DAKİKA NUMUNELER ALINDI: Sahadaki 300 kişilik ekibimizle 91 ayrı noktadan numune aldık. Bilim-2 Araştırma Gemisi'nde analiz edilecek. Sahadan aldığımız veriler ile deniz salyasıyla mücadele sürecimizi yürütüyoruz.

YOL HARİTASI GELECEĞİNİ KURTARACAĞIZ: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi Marmara'mızı ve Boğaz'mızı kaderine terk etmeyeceğiz. Haliç'te ne yapıldıysa, 25 milyon kişinin yaşadığı Marmara için, 80 milyon için çalışarak burada da yapacağız. 700 e yakın kişinin katılımı ile araştırmalar, toplantılar yapldı. Fikirler alındı. Hazırladığımızı afet yönetim planı çerçevesinde, Marmara'mızı koruyacağız. Çalışmalar ile Marmara'nın sadece bugününü değil, geleceğini de kurtaracak çalışmalarda bulunacağız.



