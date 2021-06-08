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Giriş Tarihi: 8.6.2021 08:52 Son Güncelleme: 8.6.2021 08:53

Son dakika haberler: Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek

ABBAS ÇAKAR
Son dakika | Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek
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Son dakika haberi.... bölgesinde yürek sızlatan müsilaj tablosu sonrasında Başkan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına talimat vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı dün yapılan toplantının ardından deniz salyası (müsilaj) için alınan son dakika kararlarını açıkladı. Kurum "Marmara'yı terk etmeyeceğiz. 'te ne yapıldıysa, Marmara için de aynısını yapacağız. Marmara'nın sadece bugününü değil, geleceğini de kurtaracak çalışmalar yapacağız" dedi. İşte Marmara için deniz salyası eylem planı

Müsilaj (deniz salyası) felaketinde son dakika haberi... Denizi'ni etkisi altına alan ve halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj ile mücadele eylem planını açıklamak için Kocaeli'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı , ilk olarak Deniz Bilimleri Enstitüsü Araştırma Gemisi Bilim-2'yi ziyaret etti. Arından İzmit Körfezi'nde temizleme çalışmalarında bulunan deniz süpürgelerini inceledi. Bakan Kurum son dakika kararlarını açıkladığı konuşmasında şunları söyledi:

Son dakika | Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek

SON DAKİKA NUMUNELER ALINDI: Sahadaki 300 kişilik ekibimizle 91 ayrı noktadan numune aldık. Bilim-2 Araştırma Gemisi'nde analiz edilecek. Sahadan aldığımız veriler ile deniz salyasıyla mücadele sürecimizi yürütüyoruz.

YOL HARİTASI GELECEĞİNİ KURTARACAĞIZ: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 'mızı ve Boğaz'mızı kaderine terk etmeyeceğiz. 'te ne yapıldıysa, 25 milyon kişinin yaşadığı Marmara için, 80 milyon için çalışarak burada da yapacağız. 700 e yakın kişinin katılımı ile araştırmalar, toplantılar yapldı. Fikirler alındı. Hazırladığımızı afet yönetim planı çerçevesinde, Marmara'mızı koruyacağız. Çalışmalar ile Marmara'nın sadece bugününü değil, geleceğini de kurtaracak çalışmalarda bulunacağız.

Son dakika | Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek

TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ: Ülkemizde bulunan göller, denizler, ormanlar bizim. Onları korumak ve temizlemek için gereken tüm adımları atacağız. Bu konunun çözülmesi için, kurumlarımıza verilmesi gereken tüm desteği vereceğiz. Belediyelerimize bu konuda teknik ve maddi destek verilecek.

Son dakika | Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek

DİJİTAL MARMARA: Bilim insanları, valiler, belediye başkanları ve STK'ların olduğu bir ortamda çözüm önerilerini tartışacağız. Çalışmalarımızı katılımcı, şefaf şekilde vatandaşları bilgilendirerek gerçekleştireceğiz. Bu işte herkes elini taşın altına koymalı. Bugüne kadar 'da katı atıktan sanayi yatırımlarına, bu alanın izlenmesi ve korunması için bütün adımlar atıldı. Şimdi Marmara denizinin dijital ikizini oluşturacağız. Sürekli olarak, gemi kaynaklı kirlilikten karasal kirliliğe kadar her şeyin takibi yapılacak.

Son dakika | Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek

İŞTE 22 ADIMDA KURTARMA HAREKÂTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı , Kocaeli'de bölge valileri ve belediye başkanlarıyla yapılan Denizi Acil Elyem Planı toplantının ardından mücadele eylem planını açıkladı. Alınan 22 son dakika kararı şöyle:

Son dakika | Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve STK'lardan müteşekkil Koordinasyon Kurulu; Belediyeler Birliği bünyesinde ise Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak.
Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı üç ay içinde hazırlanacak.
Marmara Denizi koruma alanı olacak, biyolojik çeşitlilik korunacak.

Son dakika | Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek

Acil müdahale kapsamında yarından itibaren 7/24 esasıyla, Türkiye'nin en büyük deniz temizliğine başlanacak.
Atık su arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek.
Atık su arıtma tesislerinin deşarj standartları 3 ayda güncellenecek.

Son dakika | Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek

Arıtılmış atık suların yeniden kullanımı artırılacak.
Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak.
Atık su arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesinde kamu-özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek.

Son dakika | Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek

Gemilerin atık sularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik üç ay içinde düzenleme yapılacak.
Tersanelerde temiz üretim yaygınlaştırılacak.
Alıcı ortama deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek.

Son dakika | Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek

Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı üç ay içinde hazırlanacak.
İyi tarım, organik tarım ile basınçlı ve damlama sulama yaygınlaştırılacak.
Havzalarda, dere yataklarına yapay sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecek.

Son dakika | Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek

Zeytin karasuyu ve peynir altı suyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi için, teknolojik dönüşümler sağlanacak.
Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı azaltılacak.
Hayalet ağlar 1 yıl içinde temizlenecek.

Son dakika | Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek

Balıkçılığın ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek.
Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacak.
Vatandaşlar bilinçlendirilecek.

Son dakika | Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek

Soğutma suları ve termal tesislerdeki sıcak suların azaltılması için tedbirler alınacak.

Son dakika | Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek

DENİZ SALYASINA BARİYER ÇEKİLDİ

Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj Anadolu Yakası'nda Kadıköy'de Kurbağalıdere, Caddebostan Plajı ile Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik sahilinde yoğun olarak görülmeye başladı. Caddebostan Sahili'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmalarına başlandı.

Son dakika | Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek

Ekipler, deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti. Ekipler daha sonra müsilajları depolama tanklarına doldurdu. Tanklara doldurulan deniz salyalarının daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi.

Son dakika | Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek

YÖK, DENİZ SALYASI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Diğer yandan Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK), önümüzdeki hafta önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Denizindeki müsilaj sorununu çözmek için ünivcersitelerde yapılan bilimsel çalışmalar ele alınarak acil önlemler tespit edilecek.

Son dakika | Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üniversitelerimizin toplumsal sorunların çözümü konusunda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek bilimsel katkılar sunması noktasında öncü kurumlar olmasını destekleyeceğiz" dedi. ANKARA

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Son dakika haberler: Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek
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