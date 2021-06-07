Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Taksim'deki ‘Çarşaf’ tacizine istenilen ceza belli oldu

Taksim İstiklal Caddesi'nde bir kadın ile çarşaf giyen üç genç arasında geçtiğimiz 13 Mart günü tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sosyal medya gündemine oturdu. Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kadın ile çarşaflı genç kızların, 'Özgür bir ülkede yaşıyoruz' sözleri üzerine, "Çok özgürüz ama çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz" diye tepki göstermeye devam etti.

Taksim'de çarşaflı gençlere sözlü saldırı | Video