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Giriş Tarihi: 8.6.2021 14:37

SON DAKİKA: Başsavcılık'tan açıklaması: O haberler gerçeği yansıtmıyor

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA: Başsavcılık'tan Thodex açıklaması: O haberler gerçeği yansıtmıyor

Son dakika haberi; , medyada ile ilgili çıkan bazı haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "El koyma tedbirlerinin geciktiğine dair haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Kripto para vurgunu ile ilgili soruşturma soruşturma sürerken, medyada çıkan haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Thodex adlı kripto para borsası bünyesinde işlenen suçlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin bazı basın/yayın organlarında asılsız haberler yer aldığı görülmüş, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bahse konu soruşturma kapsamında yapılan kimlik tespitini müteakip derhal harekete geçilerek firma sahibi olan şüpheli F.F.Ö'nün taşınmaz, ulaşım aracı, banka hesabı vb. şahsi malvarlıkları ile şirkete ait tüm malvarlığına İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 24.04.2021 tarihli kararıyla el konulmuştur.

Daha sonra yapılan tespitlere göre 15 ayrı şüphelinin malvarlıklarına el konulması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulunulmuş, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin talebi tüm şüpheliler açısından 29.04.2021 tarihinde kabul etmesi üzerine el koyma tedbirleri uygulanmıştır.

Soruşturmanın devamında kimliği belirlenip yakalanan 1 şüpheli hakkında daha aynı yönde talepte bulunulmuş, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğinin talebi 20.05.2021 tarihinde kabul etmesi üzerine bu şüpheli açısından da el koyma tedbirleri uygulanmıştır.

Yukarıda izah edildiği üzere adı geçen yapılanmaya ilişkin yürütülen soruşturmamız kapsamında uygulanan el koyma tedbirlerinin geciktiğine dair haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.

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SON DAKİKA: Başsavcılık'tan Thodex açıklaması: O haberler gerçeği yansıtmıyor
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