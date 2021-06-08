Son dakika haberi: Kripto para borsası Thodex'in 3 aracı ile bankadaki 16 milyon lirasına haciz konuldu. Thodex'ten kripto para alarak mağdur olan A.Ş.H., avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu 18. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak icra takibi başlattı. Anadolu 18. İcra Müdürlüğü hazırladığı tensip zaptında, Thodex'e ait 3 ayrı araca haciz konulması talebinin kabulüne karar verdi. İşte Thodex vurgunu ve Faruk Fatih Özer hakkındaki son dakika gelişmeleri

Thodex vurgunu ve firari CEO Faruk Fatih Özer hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İcra Müdürlüğü ayrıca mağdur A.Ş.H.'nin alacağına karşılık Thodex şirketinin 3 farklı bankadaki hesaplarında bulunan paralarına da haciz konulması için müzekkere gönderilmesine hükmetti. Bu kapsamda, haciz bildiriminin ulaştığı bankalardan birinden gelen cevapta, 3 ayrı hesapta toplam 15 milyon 945 bin 351 lira bulunduğu belirtildi. Bu meblağlar üzerinde daha önceden verilmiş tedbir kararları ile hacizler bulunduğu belirtilen yazıda, bu tedbir ve haciz kararlarından sonra gelmek üzere bu paralar üzerine haciz şerhi işlendiği bildirildi. İşte son dakika haberleri: