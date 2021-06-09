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Giriş Tarihi: 9.6.2021 23:39 Son Güncelleme: 9.6.2021 23:48

’nden tepki çeken önerisi

Gelecek Partisi’nden tepki çeken Suriye önerisi

yöneticilerinin “ sınırında terör örgütü PYD olmalı” sözleri tartışmalara neden olmuştu. Benzer çıkış Genel Sekreteri ’dan geldi. Torun, Suriye’de akan kanın özerk bir Kürt yapısıyla durdurulabileceğini savundu. Gelecek Partisi’nden gelen skandal öneri büyük tepki çekti.

'nden de tepki çeken önerisi geldi. Gelecek Partisi Genel Sekreteri , Suriye'deki sorunun çözümü için federatif yapının şart olduğunu söyledi.

Torun, yaptığı açıklamada, "Birtakım demokratik düzenlemelerin yapılması, oradaki halkların kendilerini ifade edebilecekleri, anayasal sınırlar içinde birtakım yapılar kurulması, otonom, federal, kanton her neyse, oradaki bütün toplumun kabul edilebileceği bir şekilde olması aslında bölgedeki kanın durmasına da bir vesile olur." ifadelerini kullandı.

Irak'ta yayın yapan bir televizyona konuşan Gelecek Partili Cemalettin Kani Torun, Kuzey Irak'ı model gösterdi. Torun, "Türkiye sınırlarında bağımsız bir yapının elbette ki oluşmasını istemez.

Gelecek Partisi'nden tepki çeken Suriye önerisi | Video

Ama ben şunu söyleyeyim, Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde Kürtlerin kendilerini ifade edebilecekleri bir bölgenin, statüsü Suriye'nin kendi anayasal yapısı içinde olmak kaydıyla, aynen Irak'taki gibi bir yapının oluşmasının Türkiye'ye uzun vadede zarar değil yarar getireceği kanaatindeyim" dedi.

CHP'Lİ YÖNETİCİLERİN AÇIKLAMALARI AKILLARA GELDİ

Gelecek Partili Torun'un açıklamaları 'li yöneticilerin benzer yöndeki açıklamalarını akıllara getirdi. Ana muhalefet partisinin yöneticileri de, Türkiye'nin sınırında terör örgütü PYD'nin doğru olacağını savunmuş, eli kanlı terör örgütünün saldırılarını görmezden gelmişti.

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Gelecek Partisi’nden tepki çeken Suriye önerisi
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