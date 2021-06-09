Gelecek Partisi'nden de tepki çeken Suriye önerisi geldi. Gelecek Partisi Genel Sekreteri Cemalettin Kani Torun, Suriye'deki sorunun çözümü için federatif yapının şart olduğunu söyledi.
Torun, yaptığı açıklamada, "Birtakım demokratik düzenlemelerin yapılması, oradaki halkların kendilerini ifade edebilecekleri, anayasal sınırlar içinde birtakım yapılar kurulması, otonom, federal, kanton her neyse, oradaki bütün toplumun kabul edilebileceği bir şekilde olması aslında bölgedeki kanın durmasına da bir vesile olur." ifadelerini kullandı.
Irak'ta yayın yapan bir televizyona konuşan Gelecek Partili Cemalettin Kani Torun, Kuzey Irak'ı model gösterdi. Torun, "Türkiye sınırlarında bağımsız bir yapının elbette ki oluşmasını istemez.
Gelecek Partisi'nden tepki çeken Suriye önerisi | Video
Ama ben şunu söyleyeyim, Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde Kürtlerin kendilerini ifade edebilecekleri bir bölgenin, statüsü Suriye'nin kendi anayasal yapısı içinde olmak kaydıyla, aynen Irak'taki gibi bir yapının oluşmasının Türkiye'ye uzun vadede zarar değil yarar getireceği kanaatindeyim" dedi.
CHP'Lİ YÖNETİCİLERİN AÇIKLAMALARI AKILLARA GELDİ
Gelecek Partili Torun'un açıklamaları CHP'li yöneticilerin benzer yöndeki açıklamalarını akıllara getirdi. Ana muhalefet partisinin yöneticileri de, Türkiye'nin sınırında terör örgütü PYD'nin doğru olacağını savunmuş, eli kanlı terör örgütünün saldırılarını görmezden gelmişti.