Irak'ta yayın yapan bir televizyona konuşan Gelecek Partili Cemalettin Kani Torun, Kuzey Irak'ı model gösterdi. Torun, "Türkiye sınırlarında bağımsız bir yapının elbette ki oluşmasını istemez.

Gelecek Partisi'nden tepki çeken Suriye önerisi | Video

Ama ben şunu söyleyeyim, Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde Kürtlerin kendilerini ifade edebilecekleri bir bölgenin, statüsü Suriye'nin kendi anayasal yapısı içinde olmak kaydıyla, aynen Irak'taki gibi bir yapının oluşmasının Türkiye'ye uzun vadede zarar değil yarar getireceği kanaatindeyim" dedi.