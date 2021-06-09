Gelecek Partisi’nden tepki çeken Suriye önerisi | Video
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CHP yöneticilerinin “Suriye sınırında terör örgütü PYD olmalı” sözleri tartışmalara neden olmuştu. Benzer çıkış Gelecek Partisi Genel Sekreteri Cemalettin Kani Torun’dan geldi. Torun, Suriye’de akan kanın özerk bir Kürt yapısıyla durdurulabileceğini savundu. Gelecek Partisi’nden gelen skandal öneri büyük tepki çekti.