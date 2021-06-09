SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli FETÖ vurgusu: Omuz omuza vererek üstesinden geleceğiz

Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Yaptığımız görüşmelerde irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere törer örgütleri ile mücadeleyi ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda hemfikiriz. Omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden geleceğiz. Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni sistemin getirdiği yeni imkanlarla Kırgızistan'ın daha hızlı yol alacağına inanıyorum.
"ATTIKLARI HER ADIMDA KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ'NİN YANINDA OLACAĞIZ"
Türkiye'nin Kırgız halkına ve devletine olan desteğini bir kez daha ifade ettik. Attıkları her adımda Kırgızistan Cumhuriyeti'nin yanında olacağız. Tercih ettikeri yeni sistemin Kırgızistan ve Kırgızistan halkına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye bu süreçte tecrübelerini paylaşmayı ve her türlü desteği vermeyi sürdürecektir.
"1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİMİZE ILAŞMAK İÇİN GARETLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ"
Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ticari ilişkilerimizi de gözden geçirdik. Taraflar olarak 1 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız.
"UÇAK SEFERLERİNİ ARTIRACAĞIZ"
Atacağımız adımlara ilişkin yol haritamızı belirlemiş olduk. Yatırımların geliştirilmesi konusunda aynı hissiyatı taşımaktan memnuniyet duyuyorum. Attığımız adımlarda Türkiye Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini artıracağız.
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Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un açıklamalarından satır başları:
Başarılı bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için Kırgızistan hazırdır. Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor.