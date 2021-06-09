SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli FETÖ vurgusu: Omuz omuza vererek üstesinden geleceğiz

Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yaptığımız görüşmelerde irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere törer örgütleri ile mücadeleyi ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda hemfikiriz. Omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden geleceğiz. Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni sistemin getirdiği yeni imkanlarla Kırgızistan'ın daha hızlı yol alacağına inanıyorum.