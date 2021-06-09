SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli FETÖ vurgusu: Omuz omuza vererek üstesinden geleceğiz | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Kırgızistan Cumhuriyeti'ne verdikleri desteğin süreceğini bildiren Başkan Erdoğan, "FETÖ başta olmak üzere törer örgütleri ile mücadeleyi ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda hemfikiriz. Omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden geleceğiz. " dedi. İşte son dakika haberinin detayları...