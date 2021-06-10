SON DAKİKA MARMARA CAN ÇEKİŞİYOR

O kadar bulanık bir görüntü ki göz gözü görmüyordu. Canlı yaşamı yoktu. Ancak 9-10 metre aşağıya inebildim. Caddebostan balık adamların eğitim yeridir ama şu anda felaketin içinde. Eskiden suyun altında mercanlar vardı şimdi çöp deniz gibi...

Midye, istiridye gibi türlerin ve yeşil alglerin üzeri tamamen salya ile kaplanmış. 45 dakikalık dalışta 2-3 balık ancak görebildim. Dipten yukarı baktığımızda ise su yüzeyi sanki bir buz tabakasıyla kaplı gibiydi. Güneşin de etkisiyle burada kuruyan ve hayli sert bir tabaka oluşturan müsilaj, balıkları içine tıpkı bir hayalet ağ gibi hapsetmişti. Dilerim bu acı tecrübe bizim denize ve çevreye olan bakış açımızı değiştirir. Geleceğin deniz ve okyanuslarda olduğunu anlarız.



