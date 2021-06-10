Son dakika: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri, denizlerimizi saran müsilajda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihmallerini sıraladıkları bir sosyal medya açıklaması paylaştı.

Marmara'yı İstanbul başta olmak üzere kısa sürede tümüyle esir alan Müsilaj sorunu üzerine AK Parti'den önemli bir açıklama daha geldi. İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında İBB'nin adımlarının felakete davetiye çıkardığı dile getirilirken Haliç'te de durumun kötü olduğunun altı çizildi.