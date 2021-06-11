FETÖ'cü eski TRT çalışanından mahkemede çarpıcı itiraf: Yunanistan'da köpek gibi muamele gördüm

'PİŞMANLIĞIM YUNANİSTAN'A KAÇTIĞIM İÇİN'



Ertan R., Yunan polisi tarafından yaklaşık 7 saat kaldıklarını belirterek bu sürede gördüğü muameleyle ilgili, "Yunanlılar tarafından bize resmi işlem yapmadı. Bizi Türkiye tarafına gönderdiler. Eşyalarımıza el koydular. Kadınlara çıplak arama da yapıldı. Yaklaşık 7 saat Yunanistan'da kaldık. Aç kaldık, polislerin yüzünü de görmedim. Kaçma girişimim için pişmanlığım yok. Asıl pişmanlığım, Yunanistan tarafına geçince köpek gibi bir muamele gördüğüm için" diye konuştu.