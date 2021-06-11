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Giriş Tarihi: 11.6.2021 12:04 Son Güncelleme: 11.6.2021 12:08

FETÖ'cü eski TRT çalışanından mahkemede çarpıcı itiraf: Yunanistan'da köpek gibi muamele gördüm

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ'cü eski TRT çalışanından mahkemede çarpıcı itiraf: Yunanistan'da köpek gibi muamele gördüm

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/ PDY) üye olmak suçundan tutuksuz yargılandığı esnada Yunanistan'a kaçan eski TRT çalışanı Ertan R. tutuklanmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Ertan R., “Kaçma girişimim için pişmanlığım yok. Asıl pişmanlığım, Yunanistan tarafına geçince köpek gibi bir muamele gördüğüm için” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/ PDY) üye olmak suçundan tutuksuz yargılandığı esnada Yunanistan'a kaçan eski TRT çalışanı Ertan R. tutuklanmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Ertan R., "Kaçma girişimim için pişmanlığım yok. Asıl pişmanlığım, Yunanistan tarafına geçince köpek gibi bir muamele gördüğüm için" dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILINCA KAÇTI

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 26 Şubat 2019'da Ertan R. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ertan R'nin kararının kesinleşinceye kadar adli kontrolle serbest kalması karar verildi. Dosyası Yargıtay 16. Ceza Dairesin'ne gönderilen Ertan R., 1 Haziran'da 11 kişiyle 'nin İpsalı ilçesi Sarıcali köyü yakınlarındaki 1. derece askeri bölgede hudut birliklerince yakalandı. Kimlik sorgusunda, örgüt üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan Ertan R.'nin adli kontrol hükümlerini ihlal ettiği tespit edilmesi üzerine sınır dışı edilerek kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

KAÇAKÇILAR ARACILIĞIYLA YUNANİSTAN'A GİTMİŞ

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Ertan R., Yunanistan'da 7 saat boyunca kötü muameleye maruz kaldığını kaydederek, Afganlı kaçakçılarının aracılığıyla Yunanistan'a geçmesinin üzerine, Yunan polisi tarafından yakalandığını anlattı. Ertan R. Yunan sınır güvenliğine teslim edildiğini söyledikten sonra eşyalarına da el konulduğunu belirtti.

'PİŞMANLIĞIM YUNANİSTAN'A KAÇTIĞIM İÇİN'

Ertan R., Yunan polisi tarafından yaklaşık 7 saat kaldıklarını belirterek bu sürede gördüğü muameleyle ilgili, "Yunanlılar tarafından bize resmi işlem yapmadı. Bizi Türkiye tarafına gönderdiler. Eşyalarımıza el koydular. Kadınlara çıplak arama da yapıldı. Yaklaşık 7 saat Yunanistan'da kaldık. Aç kaldık, polislerin yüzünü de görmedim. Kaçma girişimim için pişmanlığım yok. Asıl pişmanlığım, Yunanistan tarafına geçince köpek gibi bir muamele gördüğüm için" diye konuştu.

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FETÖ'cü eski TRT çalışanından mahkemede çarpıcı itiraf: Yunanistan'da köpek gibi muamele gördüm
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