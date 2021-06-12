Bakan Koca'dan Halise teyze paylaşımı: Aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz

İtalyan RAI Televizyonu muhabiri Lucia Goracci, Mardin'in köylerinde aşı timlerinin nasıl çalıştığına ilişkin bir haber yaptı. Haberde aşı timlerinin köylüleri nasıl ikna ettiğinden övgüyle bahsedildi.

Bakan Koca o görüntüleri paylaştı. Halise Teyze İtalyan televizyonlarında | Video

BAKAN KOCA: TEŞEKKÜRLER HALİSE TEYZE

Koca paylaşımında videoda adı geçen Halise Teyze'ye de teşekkür ederek "İtalyan RAI Televizyonundan TG3 ekibinin Mardin'de yaptığı çekimlerde aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler Halise teyze. Sağ ol arkadaşımız Azize. Sağ olun sözüyle çevresine güven veren genç hanımlar." ifadelerini kullandı.