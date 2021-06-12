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Giriş Tarihi: 12.6.2021 20:35 Son Güncelleme: 12.6.2021 20:44

'dan paylaşımı: Aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz

Bakan Koca'dan Halise teyze paylaşımı: Aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz

Sağlık Bakanı , 'ndan TG3 ekibinin 'de yaptığı çekimleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler ." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı İtalyan RAI Televizyonunun 'deki çekimlerinde aşı timlerinin köylerde nasıl başarılı bir şekilde insanları ikna ettiğini gösteren haber videosunu paylaştı.

İtalyan RAI Televizyonu muhabiri Lucia Goracci, Mardin'in köylerinde aşı timlerinin nasıl çalıştığına ilişkin bir haber yaptı. Haberde aşı timlerinin köylüleri nasıl ikna ettiğinden övgüyle bahsedildi.

Bakan Koca o görüntüleri paylaştı. Halise Teyze İtalyan televizyonlarında | Video

BAKAN KOCA: TEŞEKKÜRLER HALİSE TEYZE

Koca paylaşımında videoda adı geçen 'ye de teşekkür ederek "İtalyan RAI Televizyonundan TG3 ekibinin Mardin'de yaptığı çekimlerde aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler Halise teyze. Sağ ol arkadaşımız Azize. Sağ olun sözüyle çevresine güven veren genç hanımlar." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan Halise teyze paylaşımı: Aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz
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