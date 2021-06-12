Bakan Koca o görüntüleri paylaştı. Halise Teyze İtalyan televizyonlarında | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
01:55
00:52
Son dakika! 12 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı | Video 12.06.2021 | 19:43
02:45
Bakan Çavuşoğlu Libya'da mevkidaşıyla görüştü | Video 12.06.2021 | 18:17
05:09
03:26
Engin Ardıç | Osmanlı’da saat kulesi mes’elesi 12.06.2021 | 16:20
03:44
Şebnem Bursalı | İstemezükçülere gelsin... 12.06.2021 | 16:16
04:16
Melih Altınok | Zorlama yok ama istersen yaptırma! 12.06.2021 | 16:14
03:46
Hasan Basri Yalçın | HDP’nin kapatılması 12.06.2021 | 16:11
01:57
02:15
04:19
Mahmut Övür | Güney Kore- Bursa hattı 12.06.2021 | 12:25
04:30
Burhanettin Duran | Biden, “demokrasi ittifakını” toparlayabilir mi? 12.06.2021 | 11:50
01:09
Müsilaj kararı Resmi Gazete'de | Video 12.06.2021 | 00:37
01:33
Libya’ya üst düzey ziyaret | Video 11.06.2021 | 21:02
06:00
SON DAKİKA HABERİ: 11 Haziran güncel koronavirüs tablosu açıklandı! | Video 11.06.2021 | 19:50
00:57
Aytaç Kara: Burada olmak en büyük hayalimdi | Video 11.06.2021 | 18:48
00:50
03:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son paylaşımda, "İtalyan RAI Televizyonundan TG3 ekibinin Mardin’de yaptığı çekimlerde aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. " ifadelerini kullandı.