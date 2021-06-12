FETÖ, Opus Dei tarikatını nasıl örnek aldı? İki örgüt arasındaki benzerlikler dikkat çekti

A Haber Araştırma, Planlama Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı özel araştırma dosyasında FETÖ ile Opus Dei arasındaki ilişki izleyenlere aktarıldı. 1966 yılında İzmir Kestane Pazarı'nda kurulan FETÖ'nün, Katalik Opus Dei tarikatını model aldığı vurgulanırken, o dönem FETÖ ele başı Gülen'in yapmış olduğu açıklamalara yer verildi.

"BUDİZM BİR AHLAK DİNİ"

Terörist başı Gülen, "Musevilik gibi Hristiyanlık gibi, Müslümanlık gibi, dünyada bugün 3 büyük din olarak sayılıyor. Gerçi Budizm de var. Bir ahlak dini o. Şimdilerde semavi din olarak bilinen dinler, bu dinler. Bunar arasında bir uzlaşma başarılırsa merkezde böyle başlamış olur. Bu işin içine Budizm de girebilir Brahmanizm de girebilir. Hattta ateitler de girebilir. Tarihten kalma Anemistler de girebilirler. Önemli olan esas böyle bir açılımı gerçekleştirmektir" demişti.

FETÖ Opus Dei tarikatını nasıl örnek aldı? | Video

"DEVLET KADEMELERİNDE, ORDUDA, MEDYADA GÜÇLÜ BİR YAPI OLUŞTURUYORLAR"

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan uzman isim Prof. Dr. Bilal Sambur, Opus Dei'nin çok etkin bir tarikat olduğunu belirtti ve "1920'erde İspanya'da ortaya çıkıyor. İspanya'da faşist diktatör Franco ile işbirliği yaparak; devlet kademelerinde, medyada, sermaye çevrelerinde ordunun içerisinde çok güçlü bir yapı oluşturuyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK GÜÇ HALİNE GELDİLER"

Opus Dei tarikatının kendi içine kapanık olduğunu ve elit olduğunu bildiren Sambur, "Oluşturdukları o katı hareket ile hem İspanya içinde hem batı dünyada, Latin Amerika'da, hatta Hindistan'da çok büyük bir güç haline geliyorlar." dedi.

Sambur açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Opus dei ile Fetö arasındaki bağlantılara baktığımız zaman, aralarında çok ilginç benzerliklerin olduğunu görüyoruz. Opus dei tanrı yapıtı demek. Opus Dei de FETÖ de bir iktidar hareketidir. Hakimiyet kurma hareketidir. Burada hizmet kavramını hakimiyet kavramı olarak anlamamız gerekiyor. FETÖ hareketi de kendisinin tanrısal bir hareket olduğunu ve bu hareketin başında bizzat Hz. Peygamberin bulunduğunu ifade ediyor.

"FETÖ KENDİSİNİ MESİH GÖRÜYOR"

Bir diğer önemli husus, Opus Dei'nin kurucusu da kendisinin küresel görevi olduğunu söyleyen birisi. Kendisi İsa'nın görevinin kendisinde olduğunu söyleyen birisi. Fetullah Gülen de kendisini kainatın sultanı, kainatın imamı… tanrıdan kendisine dünyayı değiştirmek gibi görevi olduğuna inanılan bir isim. FETÖ kendisini mesih görüyor.

"FETÖ'NÜN BEL KEMİĞİ İMAMLAR SİLSİLESİ"

FETÖ'nün her ülkede bir imamı var. FETÖ'nün bel kemiği imamlar silsilesi. OPUS DEİ'de de aynı benzer yapı var. Orada da opus deinin bütün ülkelere dağıttığı din adamları var. Opus dei'de esas karar merci bu din adamları.