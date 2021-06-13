FETÖ Opus Dei tarikatını nasıl örnek aldı? | Video

A Haber ekranlarında yayınlanan 'Ajans Hafta Sonu' adlı programda FETÖ ile Opus Dei tarikatının arasındaki benzerliklere dikkat çekildi. FETÖ'nün Opus Dei tarikatını örnek aldığı vurgulanırken, yöntemlerinin aynı olduğu aktarıldı. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bilal Sambur, "Opus Dei de FETÖ de bir iktidar hareketidir. Hakimiyet kurma hareketidir. Burada hizmet kavramını hakimiyet kavramı olarak anlamamız gerekiyor. FETÖ hareketi de kendisinin tanrısal bir hareket olduğunu ve bu hareketin başında bizzat Hz. Peygamberin bulunduğunu ifade ediyor." dedi.