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Giriş Tarihi: 13.6.2021 22:06 Son Güncelleme: 13.6.2021 22:17

Son dakika: Başkan 'dan öncesi peş peşe kritik temaslar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi peş peşe kritik temaslar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip , 'ne katılmak üzere geldiği 'nın başkenti 'de ilk temaslarına başladı. Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı , Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı ile görüştü. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip , 'ne katılmak üzere geldiği 'de ikili temaslarına başladı. Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.

NAUSEDA İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki ikili temasları kapsamında Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü

Basına kapalı görüşme 20 dakika sürdü.

LETONYA TEMASI

Başkan Erdoğan, Brüksel'deki ikili temasları kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için Brüksel’de!

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi peş peşe kritik temaslar
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