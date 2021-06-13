Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi peş peşe kritik temaslar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de ikili temaslarına başladı. Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.