Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi peş peşe kritik temaslar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de ikili temaslarına başladı. Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.
NAUSEDA İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki ikili temasları kapsamında Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü
Basına kapalı görüşme 20 dakika sürdü.
LETONYA TEMASI
Başkan Erdoğan, Brüksel'deki ikili temasları kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için Brüksel’de!