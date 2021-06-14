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Giriş Tarihi: 14.6.2021 07:30

Kritik düzenlemede son dakika: Bu hafta geliyor

Eda IŞIK Eda IŞIK
Kritik düzenlemede son dakika: Bu hafta geliyor

Son dakika haberi... Yeni düzenlemenin bu hafta Meclis’e gelmesi bekleniyor. Yasa ile bundan sonra katalog suçlarda tutuklama için “somut delile dayandırma” koşulu aranacak

Son dakika haberleri: Başkan 'ın en kısa sürede Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacağını açıkladığı 4. Yargı Paketi'nin son toplantısı bu hafta yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ardından taslak metin MHP'ye gönderilecek.

SON DAKİKA YARGI PAKETİ BU HAFTA GELİYOR

Hazırlanan kanun teklifi hafta sonuna doğru ise 'na sunulacak. Taslak metinde çocuk suçları ile ilgili davalara öncelik verilmesi yer alıyor. Süre sınırı olmayan adli kontrol şartına üst süre sınırlaması getiriliyor. suçlarında adli kontrol ile ilgili üst sınır 2 yıl olacak. İdare davalarında İdare'nin cevap verme süresinde de bir düzenlemeye gidiliyor.

60 gün olan cevap verme süresi 30 güne indirilecek. Katalog suçlarda tutuklama için "somut delile dayandırma" koşulu aranacak. Konutu terk etmeme cezası verilenler eğer iki gün evde kalırsa her iki gün cezasından bir gün indirilecek.

Taslak metine göre çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkarılacak. Çocukla şahsi münasebet kurulmasına yönelik kararların infazında daha insani ve çocuğa uygun yöntemler geliştirilecek.

Bu kapsamda , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak bir birim kuracaktır. Bu birim vasıtasıyla çocukla ilgili kararların icra edilmesi hem masrafları azaltacak hem de çocuğun menfaatlerini gözetecek bir yöntem olacak.

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Kritik düzenlemede son dakika: Bu hafta geliyor
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