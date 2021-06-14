Son dakika: Aşılamada ev rahatlığı dönemi

SON DAKİKA ASM AŞILAMASI FARKLI BİR BOYUT KAZANDIRDI

SABAH, aile sağlık merkezlerinde aşı sürecini yerinde takip etti, vatandaşların uygulamadan duyduğu memnuniyete tanıklık etti. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, aşıların ASM'lerde yapılmaya başlaması çok olumlu. Vatandaşlar buralarda kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar. Kendi aile hekimleriyle alışık oldukları yerdeler ve bunun verdiği bir güven var.