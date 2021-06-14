Son dakika... Mustafa Cengiz'den Fatih Altaylı'ya şikayet: Cezalandırılsın!

SON DAKİKA 'AĞIR HAKARETE MARUZ KALDIM'

Mustafa Cengiz tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde, 30 milyondan fazla taraftarı bulunan bir camianın başkanlık görevini ve sorumluluğunu yürüttüğünü, faaliyetleri karşısında çeşitli kesimlerden eleştiri veya tenkitler aldığını ancak şikâyete konu yazıda kara propaganda yapmak amacıyla bilinçli bir açıklama yaptığını anlattı. Açıklama içerisinde "Galatasaray'ın Başkanı olan zat, Mustafa Cengiz, uzunca bir dönem camiaya karşı seviyesiz tavrını bu güruhun desteğiyle sürdürdü. Yani poposunu bunlara dayadı, bunların üzerinde oturdu koltuğunda. O yüzden başına gelen müstahak" şeklinde sözler sarf edildiğini anlatan Cengiz ağır hakarete maruz kaldığını ifade etti.