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Giriş Tarihi: 15.6.2021 07:04

'te uyuşturucu operasyonu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Fatih'te uyuşturucu operasyonu

ekipleri tarafından sabah saatlerinde 'te sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'te sabah saatlerinde çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Daha önceden yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri Fatih'te çok sayıda adrese baskın yaptı. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARI GÖZALTINDA

Operasyon ve adreslerde arama yapıldığı sırada Özel Harekat Timleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin Fatih'te sokak satıcısı olduğu belirtildi. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Fatih'te uyuşturucu operasyonu
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