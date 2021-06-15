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Giriş Tarihi: 15.6.2021 14:23

Son dakika: Ataşehir’de lüks araç içinde ölüdürüldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Ataşehir’de lüks araç içinde ölüdürüldü

Ataşehir’de kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişi tarafından gasp edilen Sibel Koçan aralarında çıkan arbede de silahlı saldırısı sonucu lüks otomobilinde hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişi 41 yalındaki Sibel Koçan 41 isimli kadının çantasını gasp etmeye çalıştı.

Şahıslara direnen Sibel Koçan aracına binmeye çalıştı. Kar maskeli şahıslardan birisi silahını çıkartarak araca kurşun yağdırdı. Kadına yardım etmeye çalışan ise kolundan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli şahıslar hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Sibel Koçan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sibel Koçan'a yardım etmeye çalışan Aydın Mert'in ise kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika: Ataşehir’de lüks araç içinde ölüdürüldü
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