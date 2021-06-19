İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Babalar Günü için özel ve duygusal bir klip hazırladı. İstanbul Emniyeti Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yaklaşık üç dakikalık klipte polis çocukları ve ünlü oyuncu Sinem Uslu oynadı.
KLİP BÜYÜK BEĞENİ ALDI
Sinem Uslu klipte; Gazi bir polisin kızını canlandırdı ve öğretmen rolünde yer aldı. Çocukların; tüm babaların Babalar Günü'nü kutladığı duygu dolu klip İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı ve büyük beğeni aldı. İşte o klip...
İstanbul Emniyeti’nden “Babalar Günü” klibi! Ünlü isim de oynadı | Video