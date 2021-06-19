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Giriş Tarihi: 20.6.2021 00:40 Son Güncelleme: 20.6.2021 00:41

İstanbul Emniyeti’nden “” klibi! Ünlü isim de oynadı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul Emniyeti’nden “Babalar Günü” klibi! Ünlü isim de oynadı

İstanbul Emniyeti; için özel bir klip hazırladı. Yaklaşık üç dakikalık klipte ünlü oyuncu ve polis çocukları oynadı. Uslu klipte; Gazi bir polisin kızını canlandırdı ve öğretmen rolünde yer aldı.

; için özel ve duygusal bir klip hazırladı. İstanbul Emniyeti Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yaklaşık üç dakikalık klipte polis çocukları ve ünlü oyuncu oynadı.

KLİP BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Sinem Uslu klipte; Gazi bir polisin kızını canlandırdı ve öğretmen rolünde yer aldı. Çocukların; tüm babaların Babalar Günü'nü kutladığı duygu dolu klip İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı ve büyük beğeni aldı. İşte o klip...

İstanbul Emniyeti’nden “Babalar Günü” klibi! Ünlü isim de oynadı | Video

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İstanbul Emniyeti’nden “Babalar Günü” klibi! Ünlü isim de oynadı
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