İstanbul Emniyeti’nden “Babalar Günü” klibi! Ünlü isim de oynadı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Babalar Günü için özel ve duygusal bir klip hazırladı. İstanbul Emniyeti Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yaklaşık üç dakikalık klipte polis çocukları ve ünlü oyuncu Sinem Uslu oynadı.