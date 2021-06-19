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Giriş Tarihi: 19.6.2021 15:24 Son Güncelleme: 19.6.2021 15:36

Son dakika haberi: ilçe başkanının kardeşine silahlı saldırı

Son dakika haberi: AK Parti ilçe başkanının kardeşine silahlı saldırı

Son dakika haberi... Diyarbakır'da İlçe Başkanı 'nun kardeşi, otomobiline düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

(22), otomobille Bağyurdu Mahallesi Koteholke mevkisinde seyir halindeyken 00.45 sıralarında silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda araçtan çıkarken yere düşmesi sonucu yaralanan Mehmetoğlu, Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 19 ayrı noktada 22 kalaşnikof ve 27 tabanca kovanı, 3 kalaşnikof ve 14 tabanca fişeği bulundu.

Saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Saldırının terörle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

"TERÖRDEN ŞÜPHELENİYORUZ"

İlçe Başkanı , AA muhabirine, kardeşinin bağ evinden döndüğü sırada saldırıya uğradığını ve ayağından yaralandığını söyledi.

Mehmetoğlu, "Bizim kimseyle bir sıkıntımız yok. Örgüt olabilir. Terörden şüpheleniyoruz. Dün Hani İlçe Başkanlığına saldırı oldu, sonra bizim başımıza böyle bir olay geldi." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: AK Parti ilçe başkanının kardeşine silahlı saldırı
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