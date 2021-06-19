Son dakika haberler: Borcu olan dikkat! 135 bin liralık borcun 54 bini siliniyor

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Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için yasadan yararlanma talebinde bulunanlar her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvuracak. Borçlular, toplam borçları ya da talep ettikleri dönem, türler açısından da düzenlemeden yararlanabilecek. Ancak motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunması gerekiyor.