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Giriş Tarihi: 19.6.2021 15:23 Son Güncelleme: 19.6.2021 15:40

Son dakika haberi: 'da şiddetli oldu! AFAD'dan İstanbul depremi hakkında ilk açıklama

Son dakika haberi: İstanbul'da şiddetli deprem oldu! AFAD'dan İstanbul depremi hakkında ilk açıklama

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'da şiddetli bir oldu. İstanbul'da meydana gelen deprem, saat 15.07'de gerçekleşti ve İstanbul'un her iki yakasından da hissedildi. İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan son dakika notu geçildi. AFAD, depremin merkez üssünün İstanbul Kartal olduğunu bildirirken şiddetini 3.9 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu ve şiddetinin 4.2 olduğunu bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Kartal'da gerçekleşen depremin ardından bir açıklama yaptı ve herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini kaydetti.

Son dakika haberleri... , şiddetli bir ile sallandı. Saat 15.07'de şehrin her iki yakasından da hissedilen bir deprem meydana geldi. İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama AFAD tarafından yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini belirtti.

SON DAKİKA | DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE ŞİDDETİ BELLİ OLDU

AFAD'ın son dakika açıklamasında, depremin merkez üssünün İstanbul'un Kartal ilçesi olduğu belirtilirken şiddetinin 3.9 olduğu kaydedildi.

Son Dakika: İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem! İlk görüntüler... Marmara Bölgesi sallandı

VALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depremin ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Yerlikaya, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

İSMAİL ÇATAKLI'DAN DEPREM MESAJI

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, "İstanbul'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz her hangi bir ihbar ulaşmadı. Geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

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Son dakika haberi: İstanbul'da şiddetli deprem oldu! AFAD'dan İstanbul depremi hakkında ilk açıklama
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