SON DAKİKA

Son dakika haberleri... İstanbul, şiddetli bir deprem ile sallandı. Saat 15.07'de şehrin her iki yakasından da hissedilen bir deprem meydana geldi. İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama AFAD tarafından yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini belirtti.
AFAD'ın son dakika açıklamasında, depremin merkez üssünün İstanbul'un Kartal ilçesi olduğu belirtilirken şiddetinin 3.9 olduğu kaydedildi.
#DEPREM: İstanbul'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) June 19, 2021
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Son Dakika: İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem! İlk görüntüler... Marmara Bölgesi sallandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depremin ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Yerlikaya, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun" mesajını paylaştı.
İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, "İstanbul'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz her hangi bir ihbar ulaşmadı. Geçmiş olsun" mesajını paylaştı.