Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a yanıt: Kışkırtıcı adımlardan vazgeçin
Giriş Tarihi: 20.6.2021 18:37 Son Güncelleme: 20.6.2021 19:40

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a yanıt: Kışkırtıcı adımlardan vazgeçin

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a yanıt: Kışkırtıcı adımlardan vazgeçin

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı 'ın "Türk saldırganlığını Türkiye'nin kendisine karşı silah olarak kullandık" açıklamasına cevap verdi. Yunanistan'ın provokasyonlardan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Gidiyoruz basın toplantılarında her şey güzel ancak sonrasında arkamızdan dostum Dendias birçok şey söylüyor. Bunlara gerek yok. Biz bunları görmezden geliyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı , Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 'nun sona ermesi nedeniyle NEST Kongre Merkezi'nde düzenlediği basını bilgilendirme toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YUNAN MEVKİDAŞINA YANIT

Dışişleri Bakanı 'ın "Türk saldırganlığını Türkiye'nin kendisine karşı silah olarak kullandık" açıklamasına cevap veren Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geldi. Ben oraya gittim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Brüksel'de görüştü. Görüşme olumlu geçti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a yanıt: Kışkırtıcı adımlardan vazgeçin

Sorunların hepsi çözüldü mü? Hayır. Sorunlarımızı diyalogla çözme azmimizi gösterir bu görüşmeler. Umarım her iki tarafta da bu kararlılık ve samimiyet devam eder. Yunanistan'ın provokasyonlardan vazgeçmesi lazım. Söylemlere alıştık. Gidiyoruz basın toplantılarında her şey güzel ancak sonrasında arkamızdan dostum Dendias birçok şey söylüyor. Bunlara gerek yok. Biz bunları görmezden geliyoruz." ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI ANLAŞMALARA SADIK KALIN' ÇAĞRISI

Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalara sadık kalmaya çağıran Çavuşoğlu, "Yaz aylarında turizm sezonu boyunca Ege'de herhangi bir tatbikat yapılmaması konusunda centilmenlik anlaşması var. Yunanistan şimdi NAVTEX ilan ediyor. Milli günlerde de NAVTEX ve tatbikat yapmama mutabakatımız vardı. Yunanistan bunu da bozdu.

Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım. Ben biliyorum kendi halkını tatmin etmeye çalışıyorlar. Çünkü orada onlara baskı çok. Başlattığımız diyaloğu somut adımlara dönüştürelim istiyoruz. Biz samimi ve kararlıyız." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a yanıt: Kışkırtıcı adımlardan vazgeçin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA