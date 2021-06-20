YUNAN MEVKİDAŞINA YANIT

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın "Türk saldırganlığını Türkiye'nin kendisine karşı silah olarak kullandık" açıklamasına cevap veren Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geldi. Ben oraya gittim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Brüksel'de görüştü. Görüşme olumlu geçti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a yanıt: Kışkırtıcı adımlardan vazgeçin

Sorunların hepsi çözüldü mü? Hayır. Sorunlarımızı diyalogla çözme azmimizi gösterir bu görüşmeler. Umarım her iki tarafta da bu kararlılık ve samimiyet devam eder. Yunanistan'ın provokasyonlardan vazgeçmesi lazım. Söylemlere alıştık. Gidiyoruz basın toplantılarında her şey güzel ancak sonrasında arkamızdan dostum Dendias birçok şey söylüyor. Bunlara gerek yok. Biz bunları görmezden geliyoruz." ifadelerini kullandı.