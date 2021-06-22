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Haberler Gündem Haberleri 10 CHP’li başkan 1 kreş açmıştı 1 AK Partili başkan 10 kreş birden açtı
Giriş Tarihi: 22.6.2021 07:02 Son Güncelleme: 22.6.2021 07:04

10 CHP’li başkan 1 kreş açmıştı 1 AK Partili başkan 10 kreş birden açtı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
10 CHP’li başkan 1 kreş açmıştı 1 AK Partili başkan 10 kreş birden açtı

AK Partili , küçük bir kreş için şov yapan CHP’li Belediyesi’ne hizmetin nasıl yapıldığını gösterdi. Adana Kozan'da bunlar yaşanırken, Bursa'da ise yıl içinde tam 13 kreş ve anaokulu sessiz sedasız hizmete açıldı.

'nın Kozan ilçesinde CHP'li belediyenin temelini attığı kreş için yapılan törene 10 belediye başkanı katılmıştı.



Adana Kozan'da bunlar yaşanırken, Bursa'da ise yıl içinde tam 13 kreş ve anaokulu sessiz sedasız hizmete açıldı.



Kentin çeşitli noktalarında tarafından inşa edilen ve toplamda 2 binden fazla minik öğrencisinin eğitim alacağı okullar, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından sade törenlerle açıldı.



Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri'nde verilen eğitimlerden ise ücret alınmadığı öğrenildi. Ana Kucağı Eğitim Merkezleri'nde sabah ve öğlen olmak üzere ikili sistemde eğitim hizmeti sunuluyor.



Her merkezde birer adet yemekhane bulunurken, her gün sabah grubuna kahvaltı ve öğle grubuna ikindi öğünü ücretsiz olarak veriliyor.

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10 CHP’li başkan 1 kreş açmıştı 1 AK Partili başkan 10 kreş birden açtı
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