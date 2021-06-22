Dündar ile Özdil kavgasına çarpıcı yorum: "Allah'ın sopası yok! hesaplaşma göreceğiz"





MUHALİF MEDYADA DİKKAT ÇEKEN MEDYA ATAĞI

Son döneme bakın, hem İmamoğlu üzerinden hem de diğer siyasi aktörler üzerinden ciddi bir medya oluşumu ortaya çıkıyor. Televizyonlar kuruluyor, gelgitler yaşanıyor, başka hesaplar yapılıyor. Burada sözü edilen televizyon hikayesi de yine bir CHP'li siyasi aktörün etrafında dönen, para toplandığı söylenen bir ekip oluşturulduğu sonra birden paraların kaybolduğu ve televizyonun devreden çıktığı söyleniyor.

''ALLAH'IN SOPASI YOKTUR''

Derin bir çatlak olduğu çok açık, büyük ihtimalle açığa çıkacak. Bütün bu süreci iktidara karşı bir yolsuzluk algısı oluşturmak üzerine hesaplamışlardı. Şimdi tersine döndü, muhalif medyada bir hesaplaşma göreceğiz, deriz ya Allah'ın sopası yoktur."