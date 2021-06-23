Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar'ın kavgasıyla ilgili flaş sözler: Şimdi tersine döndü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:08
01:36
00:24
03:03
İBB kurban alanını şikayetlere rağmen açıyor | Video 22.06.2021 | 22:24
01:08
03:00
01:57
01:03
09:24
05:22
10:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar 22.06.2021 | 14:58
00:58
03:42
03:51
01:10
FETÖ'nün TSK ve Emniyet Mahrem imamlarına dev operasyon 22.06.2021 | 13:19
07:57
Hakmar Mağazacılık Satınalma Müdürü Savaş Taşkın "Müşteri bizim patronumuz" 22.06.2021 | 12:51
04:29
04:42
03:54
Hasan Basri Yalçın | Ortaklık ve destek değil, pazarlık ve rekabet 22.06.2021 | 12:13
01:00
Jandarmaya yeni makineli tüfek... Yerli ve Milli PMT 7,62 teslimatı başladı 22.06.2021 | 11:28
A Haber’de Memleket Meselesi programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, muhalefet medyasındaki kara para tartışmasının analizini yaptı. Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar’ın düne kadar aralarından su sızmadığının altını çizen Övür, "Derin bir çatlak olduğu çok açık, büyük ihtimalle açığa çıkacak. Bütün bu süreci iktidara karşı bir yolsuzluk algısı oluşturmak üzerine hesaplamışlardı. Şimdi tersine döndü, orada bir hesaplaşma göreceğiz, deriz ya Allah’ın sopası yoktur." diye konuştu.