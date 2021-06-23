Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar'ın kavgasıyla ilgili flaş sözler: Şimdi tersine döndü | Video

A Haber’de Memleket Meselesi programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, muhalefet medyasındaki kara para tartışmasının analizini yaptı. Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar’ın düne kadar aralarından su sızmadığının altını çizen Övür, "Derin bir çatlak olduğu çok açık, büyük ihtimalle açığa çıkacak. Bütün bu süreci iktidara karşı bir yolsuzluk algısı oluşturmak üzerine hesaplamışlardı. Şimdi tersine döndü, orada bir hesaplaşma göreceğiz, deriz ya Allah’ın sopası yoktur." diye konuştu.