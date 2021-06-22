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Haberler Gündem Haberleri Metropolleri kana bulamaya hazırlanıyorlardı! Kek, çikolata ve şarj aletinin içinden bomba çıktı...
Giriş Tarihi: 22.6.2021 09:21 Son Güncelleme: 22.6.2021 09:46

Metropolleri kana bulamaya hazırlanıyorlardı! Kek, çikolata ve şarj aletinin içinden bomba çıktı...

AA
Metropolleri kana bulamaya hazırlanıyorlardı! Kek, çikolata ve şarj aletinin içinden bomba çıktı...

Son dakika haberine göre; 'de, 'den kaçak yollarla giren teröristin çantasındaki kek, çikolata ve şarj aletinde plastik patlayıcı bulundu. Olayla ilgili yakalanan şüpheli ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 zanlı gözaltına alındı.

'de, 'den kaçak yollarla giren teröristin çantasında kek ve çikolata paketi ile tıraş makinesi şarj aleti içerisine yerleştirilmiş 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, İzmir ve koordinesinde çalışma başlatıldı.

Terör örgütü PKK/PYD unsurlarının kaçak yollardan ülkeye giriş yaparak, metropol kentlerde eylem yapmak üzere patlayıcı madde aktarımı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan Suriyeli uyruklu şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 1 kek ve 5 çikolata paketi içerisine yerleştirilmiş 762 gram plastik patlayıcı, tıraş makinesi içerinde 9 w pil ile anahtar sistemi, şarj aleti içerisine yerleştirilmiş 2 elektrikli kapsül ile 50 gram plastik patlayıcı olmak üzere toplam 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesine sevk edildi.

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Metropolleri kana bulamaya hazırlanıyorlardı! Kek, çikolata ve şarj aletinin içinden bomba çıktı...
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