Son dakika | Kısıtlamalar geri gelir mi? Başkan Erdoğan'ın açıklamasında önemli detay

NATO, TÜRKİYE'SİZ VARLIĞINI SÜRDÜREMEZ

(Brüksel'deki NATO Zirvesi) Bir kez daha görülmüştür ki Türkiye'siz bir NATO'nun bırakınız mevcut gücünü korumayı, varlığını sürdürmesi dahi oldukça güçtür. NATO'dan ve müttefiklerden her alanda ülkemizin bu önemine ve katkısına uygun bir yaklaşım beklediğimizin altını bir kez daha çiziyoruz.

