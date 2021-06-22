Son dakika | Kısıtlamalar geri gelir mi? Başkan Erdoğan'ın açıklamasında önemli detay

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Yeni normalleşme adımları için gözlerin çevrildiği Beştepe'deki kritik toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü. Ardından millete seslenen Erdoğan, Kovid-19'la mücadele sürecine ilişkin müjdeleri açıkladı. Normalleşme açıklamasıyla toplumda rahat bir nefes alınırken yasakların geri gelmemesi için önemli uyarılar da vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası yaptığı son dakika açıklamasında "Sokağa çıkma kısıtlamalarını 1 Temmuz'da kaldırıyoruz. seyahat yasağını ve birçok tedbiri de aynı şekilde kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz" dedi ve kısıtlamaların geri gelmemesi için kritik 2 şartı açıkladı.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI NORMALLEŞME ADIMLARI
Sağlık hizmetlerinden gıda zincirinin devamlılığına, kamu güvenliğinden sosyal dayanışmaya kadar her alanda Türkiye, salgın döneminin dünyada parlayan yıldızı oldu.
Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam 4 milyon 700 bin sınırına dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara da izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisi'mizi en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem hammaddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz.
Salgın döneminde işlerine ara vermek veya sınırlandırmak zorunda kalan esnafımızı kısa çalışma ödeneğinden kira ve ciro desteğine kadar pek çok yöntemle destekledik. Diğerleriyle uyumlu şekilde turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini de 1 ay daha uzatıyoruz.
Bugün (dün) itibarıyla yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Son olarak 30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
Türkiye'nin salgın krizini en az sıkıntıyla ve ilk atlatan ülkelerden biri olmasını sağlamak istiyoruz. Virüsün yeni varyantları sebebiyle dünyadaki sıkıntılar bir müddet daha devam edecek olsa da Türkiye bu süreci de başarıyla geride bırakacaktır.
SON DAKİKA | 1 TEMMUZ İTİBARIYLA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TÜMÜYLE KALKIYOR
1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.
Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir.
HES UYGULAMASI HAYATIMIZIN BİRÇOK ALANINDA OLACAK
HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığı'mızın genelgesinde yer alacaktır.
YASAKLARIN GERİ GELMEMESİ İÇİN....
Bu güzel gelişmelerin devamı için milletçe tedbirlere uymayı sürdürmemiz gerekiyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Biz de aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik.
Yerli aşı çalışmalarında da birkaç ay içinde yaygın kullanıma geçebilecek seviyeye gelmeyi ümit ediyoruz.
NATO, TÜRKİYE'SİZ VARLIĞINI SÜRDÜREMEZ
(Brüksel'deki NATO Zirvesi) Bir kez daha görülmüştür ki Türkiye'siz bir NATO'nun bırakınız mevcut gücünü korumayı, varlığını sürdürmesi dahi oldukça güçtür. NATO'dan ve müttefiklerden her alanda ülkemizin bu önemine ve katkısına uygun bir yaklaşım beklediğimizin altını bir kez daha çiziyoruz.
Salgın süreci, tıpkı Birleşmiş Milletler gibi NATO'nun da dünyadaki yeni gerçeklere uygun şekilde kendini geliştirmesi gerektiği tespitimizin haklılığını ispatlamıştır.
"SOMUT ADIM SIRASI AB'DE"
BAŞKAN Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, somut adım atma sırasının AB'de olduğunu belirten Erdoğan, olumlu gündemin hayata geçirilmesi vaktinin çoktan geldiğini ifade etti.
BIDEN İLE GÜZEL BİR İKLİM YAKALADIK
(NATO Zirvesi'ndeki) Görüşmelerin tamamının olumlu ve yapıcı bir havada geçtiğini belirtmek isterim. ABD Başkanı Biden ile ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlatmak üzere bir araya geldik. Bu görüşmede, sorunları ifade ederek pozisyonlarımızı ortaya koyduk. Bundan sonraki işbirliği alanlarımız hususunda kapsamlı ve verimli bir görüş alışverişinde bulunduk.
Görüşmemizde ABD ile üstesinden gelinemeyecek bir meselenin bulunamadığı, tam tersine işbirliğinin daha kârlı olduğu konusunda mutabık kaldık. ABD ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakaladığımız güzel iklimi, ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız.
Aramızdaki sorun başlıklarının zaman içinde çözüme kavuşacağına inanıyoruz. ABD ile olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz.