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Giriş Tarihi: 22.6.2021 11:28 Son Güncelleme: 22.6.2021 11:41

Son dakika: Yerli ve milli makineli tüfek Jandarma'ya teslim edildi

Son dakika: Yerli ve milli makineli tüfek PMT 7.62 Jandarma'ya teslim edildi

Son dakika açıklamasında bulunan Başkanı , yerli ve milli imkanlarla üretilen makineli tüfek 'nin ilk teslimatını, ’na gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Son dakika haberi... Başkanı yerli ve milli silahlarla ilgili kritik bir paylaşımda bulundu.

İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla üretilen makineli tüfek 'nin ilk teslimatını, 'na gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Demir açıklamasında "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatlarını Jandarma'ya gerçekleştirdik.Hayırlı olsun Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerni kullandı.

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Son dakika: Yerli ve milli makineli tüfek PMT 7.62 Jandarma'ya teslim edildi
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