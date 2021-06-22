Son dakika: Yerli ve milli makineli tüfek PMT 7.62 Jandarma'ya teslim edildi

Demir açıklamasında "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatlarını Jandarma'ya gerçekleştirdik.Hayırlı olsun Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerni kullandı.