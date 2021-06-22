Son dakika: Yerli ve milli makineli tüfek PMT 7.62 Jandarma'ya teslim edildi

Son dakika haberi... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yerli ve milli silahlarla ilgili kritik bir paylaşımda bulundu.
İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla üretilen makineli tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatını, Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Demir açıklamasında "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatlarını Jandarma'ya gerçekleştirdik.Hayırlı olsun Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerni kullandı.