Binali Yıldırım: Bu köprü ile eserlerimizi taçlandırdık

İlk olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından düzenlenen İçdaş Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Aslan'a, girişimcilik alanında verilen fahri doktora payesi törenine katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Osmanlı Devleti'ni kurarken Şeyh Edebali'nin dediği gibi; 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' düsturu boşuna söylenmedi. Bunun, asırlar geçse de değeri artarak devam ediyor. İnsan işin merkezinde olmayan hiçbir iş, faaliyet sonunda mutluluk getirmez, ülkeye katma değer getirmez. Bugün fahri doktora unvanı tevcih edeceğimiz Tacettin Bey adeta yakın tarihimizin yaşayan bir şahididir. 1932 yılında dünyaya gelmiş, 2'nci Dünya Savaşı'nı karşılamış ve 1950'den bu tarafa da ülkemizin yaşadığı badireleri bir bir tecrübe ederek, bugünlere gelmiş. Tornacılıktan, Türkiye'nin büyük bir grubuna, ihracatıyla, üretimiyle ülkemize değer katan bir şirket haline gelmiş. Kendisine ve bütün aile bireylerine bu vesileyle şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimiz adına, Çanakkale'miz adına yaptıklarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"BU KÖPRÜ, ÇANAKKALE'YE BİR MÜHÜRDÜR"



Lapseki sahilinde Gençlik Merkezi´nin temelini atan Binali Yıldırım daha sonra tamamlandığında dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak olan Çanakkale Köprüsü'nün şantiyesine geçti. Yetkililerden köprü inşaatıyla ilgili bilgiler alan Yıldırım, "Bu köprü, cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla giderken Çanakkale'ye bir mühürdür. Bir alametifarikadır. Bu köprünün ilkleri vardır, enleri vardır. Bu köprünün arkada gördüğünüz kulelerin yüksekliği deniz seviyesinden 318 metredir. Yani 3'üncü ayın 18'i. Yani Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. Onu ebediyen yaşatacak bir dizayn. Ayrıca, köprünün iki kule arasındaki açıklığı 2 bin 23 metre. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını temsil ediyor. Bu haliyle şu anda dünyada en açıklığı fazla olan köprü. Arkadaki viyadükleri ve kara bağlantılarını da dahil edersek 4 bin 600 metrenin üzerine çıkıyor. Ayrıca, 101 kilometre bağlantı yolları, ana aksla ve köprünün halatları her bir telini uç uca birleştirsek dünyayı 4 sefer dolaşacak taşıyıcı halatlar var. "1915 Çanakkale Köprüsü de eserlerimizin adeta taçlandırılması anlamına geliyor. İnşallah çoğu gitti, azı kaldı. Bu yaz çıktıktan sonra önümüzdeki 18 Mart törenlerinde inşallah köprümüzden geçiş, resmi açılış mümkün hale gelecek. Belki de yapımı daha da önce bitebilir. İtiraz edenler, 'olmaz' diyenlere eser kendisini gösteriyor. " dedi.

Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindekiler ile birlikte köprünün Asya yakasındaki 318 metre yüksekliğindeki kulesine çıktı.