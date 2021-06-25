Son dakika: AİHM'in 3 Temmuz kumpası kararı mahkemeye ulaştı! Tape ve disiplin detayı

Son dakika... 3 Temmuz sürecinde TFF ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından disiplin cezası verilen Fenerbahçeli eski yöneticiler İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturuoğlu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı 'adil yargılanma' ve 'özel ve aile hayatına saygı' haklarının ihlal edildiğine ilişkin başvurusu sonuçlandı. AİHM, başvuruyu yerinde bularak iki yöneticinin haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme verdiği kararda, telefon tapelerinin disiplin soruşturmalarında kullanılmasının iç hukuka da uygun olmadığını vurguladı. Disiplin yargılaması ve cezasının, ceza yargılamasının sonuçlanmadan verilemeyeceğine dikkat çekildi. Mosturoğlu'na 6 bin euro manevi tazminat ödenmesine hükmedilirken, karar geçtiğimiz ay sonuçlanan 'Futbolda şike kumpası' davasının görüldüğü İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekişoğlu'nun yargılama sürecinde 'adil yargılanma' ve 'özel ve aile hayatına saygı' haklarının ihlal edildiğine ilişkin yaptığı başvuruyu karara bağladı. AİHM'nin kararı geçtiğimiz ay sonuçlanan 'Futbolda şike kumpası' davasının görüldüğü İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. AİHM kararında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kumpaslarından biri olan 3 Temmuz sürecinde kendilerini cezalandıran TFF ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nu şikayet eden Fenerbahçe'nin iki eski yöneticisini haklı buldu. Kararda Ekşioğlu'nun herhangi bir tazminat talebinde bulunulmadığına dikkat çekilirken, Şekip Mosturoğlu'na 6 bin euro manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
TELEFON GÖRÜŞMELERİ DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA KULLANILAMAZ
AİHM kararında iki yöneticinin haklarının, AİHM sözleşmesinin 6. Maddesi'nin 1 fıkrası ve 8. Madde'nin 1. fıkrasına göre ihlal edildiğine dikkat çekti. Mahkeme dinlenen telefon görüşmelerinin disiplin soruşturmasının bir parçası olarak kullanılmasına ilişkin hiçbir iç hukuk hükmü bulunmadığını vurgulayarak, telefon görüşmeleri kayıtlarının disiplin yargılamasında kullanılmasının iç mevzuata da uygun olmadığına hükmetti.
KARABEYOĞLU DAVASINA ATIF YAPILDI
Mahkeme kararında, eski Yalova ve Uşak Başsavcısı Hamdi Ünal Karabeyoğlu'nun 2008 yılında telefonunun dinlenmesi sonucunda hakkında disiplin incelemesi yapılması üzerine, AİHM'ye yaptığı başvuru sonucunda verilen hak ihlali kararına da atıf yaptı. Ekşioğlu ve Mosturoğlu hakkında verilen disiplin cezasında da telefon görüşmelerinin baz alınmasının AİHM'nin 8. Maddesi olan 'Özel ve aile hayatına saygı hakkı'nın ihlal ettiği vurgulandı.
MASUMİYETİN SORGULANMAMASI GEREKİR
Kararda, Tahkim Kurulu da dahil olmak üzere disiplin soruşturmalarındaki yetkililerin, ceza yargılamasında isnat edilen suçlar karşısında şüphelilerin masumiyetlerini sorgulamamaları gerektiğine dikkat çekildi.
PFDK CEZA VERDİ TAHKİM ONAYLADI
3 Temmuz'dan sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, dönemin Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanları İlhan Ekşioğlu'na 3, Şekip Mosturoğlu'na ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi. Tahkim Kurulu da kararı onayladı. İki yönetici, 4 Nisan 2018'de adil yargılanmadıklarını ve hukuka aykırı olarak dinlenen telefon görüşmelerinin delil olarak kullanılmasından dolayı AİHM'ye şikayette bulunmuştu.