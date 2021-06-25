Son dakika: AİHM'in 3 Temmuz kumpası kararı mahkemeye ulaştı! Tape ve disiplin detayı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekişoğlu'nun yargılama sürecinde 'adil yargılanma' ve 'özel ve aile hayatına saygı' haklarının ihlal edildiğine ilişkin yaptığı başvuruyu karara bağladı. AİHM'nin kararı geçtiğimiz ay sonuçlanan 'Futbolda şike kumpası' davasının görüldüğü İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. AİHM kararında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kumpaslarından biri olan 3 Temmuz sürecinde kendilerini cezalandıran TFF ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nu şikayet eden Fenerbahçe'nin iki eski yöneticisini haklı buldu. Kararda Ekşioğlu'nun herhangi bir tazminat talebinde bulunulmadığına dikkat çekilirken, Şekip Mosturoğlu'na 6 bin euro manevi tazminat ödenmesine hükmetti.