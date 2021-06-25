Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli mesajlar: Yeni anayasa ve yeni dönem...

ANAYASALAR HEP DARBE ÜRÜNÜ OLDU

Bu arada Başkan Erdoğan'ın, bugüne kadar yapılan anayasaların hepsinin darbe dönemi anayasaları olduğunu, ilk kez bir sivil anayasa yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Toplantıda sosyal medyada yer alan bazı videolar da gündeme geldi.

Erdoğan'ın milletvekillerine "Sanal gündem ile ilgili değil gerçek gündemin peşinden koşun" dediği öğrenildi.