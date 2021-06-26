Arkadaşları için bombayı bacaklarının arasına sıkıştıran gazi A Haber'e konuştu: Devlete canım feda olsun

"TERÖRÜN BİTECEĞİNE İNANIYORUM"

Silah arkadaşlarıyla görüştüğünü söyleyen Yayla, "Benim bacağımı kaybedip kaybetmemem önemli değil. Orada önemli olan kimseye bir şey olmasın. Devletimizin büyüklüğünü son zamanlarda daha çok anlamaya başladım. Bölgede çok büyük bir operasyon yapılıyor ve teröre çok büyük bir darbe vuruldu. 30-40 yıldır devam eden bir terör var ama biteceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.