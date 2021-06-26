Arkadaşları için bombayı bacaklarının arasına sıkıştıran gazi A Haber'e konuştu: Devlete canım feda olsun

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde sürdürülen Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, nöbet tuttuğu 21 Haziran saat 21.45 sıralarında bölücü terör örgütü PKK mensuplarının drone ile havadan bombalı saldırı yaptığını fark etti. Drone ile havadan bırakılan el bombasını gören Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla, arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösterdi ve yakaladığı patlayıcıyı iki ayağının arasına sıkıştırdı.
BACAĞI DİZ ALTINDAN KOPTU
Patlayan bomba nedeniyle Yusuf Yayla'nın sağ bacağı diz altından koptu. Hakkâri Devlet Hastanesi'nde götürülen Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla tedaviye alındı. Bacağının kopan bölümü ampute edilen Yusuf Yayla taburcu edilerek baba evine gönderildi.
Arkadaşları için bombayı bacaklarının arasına sıkıştıran gazi A Haber'e konuştu | Video
"DRONE İLE EL BOMBASI ATILDI"
A Haber'de yayınlanan Arka Plan adlı programa katılan kahraman gazi Yusuf Yayla o anları anlattı. Yayla, "21 Haziran gecesi saat 21:45 sırasıydı. Bölgeye dronelarla saldırı yapıldı. O sırada dronelar ile el bombası atıldı. Yanımda 2 arkadaşım vardı, mesleğe yeni başlamışlardı" dedi.
Açıklamalarına devam eden Yayla, "Olay esnasında bombanın atıldığını gördüm ve kucağıma düştü bomba. O kadar zamanım yoktu. Onun için de bomba ayaklarımım arasında patladı. Vatan sağ olsun dizimizi kaybettik. Vatanımıza canımızı da veririz, canımız feda olsun" ifadelerine yer verdi.
"ARKADAŞIMIN BAŞINA GELSEYDİ ONUN DA AYNI ŞEYİ YAPACAĞINA EMİNİM"
Silah arkadaşlığının kardeşten öte olduğunu aktaran kahraman gazi, "Duygu tarifsizdir. Bu insanlarla aynı yerde yatıp kalkıyorsun, aynı tabaktan yemek yiyorsun. Orada biz birbirimizi birbirimize emanet ediyorduk. Onun canı bana emanet, benim canım onlara emanet. Bu benim başıma değil arkadaşımın başına gelseydi onun da aynı şeyi yapacağına eminim" dedi.
"MAYIN DA PATLAYIP AYAĞIMI DİZ KAPAĞIMDAN KOPARDI"
Bölgede bir mayın daha olduğunu aktaran Yusuf Yayla, "Sağ bacağımı koyduğum yerde bir mayın daha varmış. O mayın da patlayıp ayağımı diz kapağımdan kopardı" şeklinde konuştu.
"TERÖRÜN BİTECEĞİNE İNANIYORUM"
Silah arkadaşlarıyla görüştüğünü söyleyen Yayla, "Benim bacağımı kaybedip kaybetmemem önemli değil. Orada önemli olan kimseye bir şey olmasın. Devletimizin büyüklüğünü son zamanlarda daha çok anlamaya başladım. Bölgede çok büyük bir operasyon yapılıyor ve teröre çok büyük bir darbe vuruldu. 30-40 yıldır devam eden bir terör var ama biteceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.
"DEDİĞİ TEK KELİME SENİNLE GURUR DUYUYORUM OLDU"
Kahraman gazi Yayla, babasının kendisine sadece "Seninle gurur duyuyorum" dediğini söyledi ve "Dediği tek kelime bu oldu" dedi.