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Giriş Tarihi: 26.6.2021 21:58 Son Güncelleme: 26.6.2021 22:40

Kanal İstanbul'u hazmedemediler! Deutsche Welle ve BBC'den alçak provokasyon

Kanal İstanbul'u hazmedemediler! Deutsche Welle ve BBC'den alçak provokasyon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Hayalim' dediği asrın projesi Kanal İstanbul'da tarihi bir gün yaşandı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk köprünün temeli atıldı. Temel Atma Töreni'ne katılan Alman medya kuruluşu Deutsche Welle ve İngiliz medya kuruluşu BBC ise provokasyonlarını sürdürdüler. A Haber canlı yayınında duruma sert tepki gösteren Armatör Mehmet Koç, "Dünyada Deutsche Welle ve BBC bu projeyi istemiyor ve dünyaya 'Neden Kanal İstanbul' olamamalı diye yayın yapıyorlar. Ne zamandan beri dış güçler bu ülkenin lehine olan bir şey için çalışmışlar! Vatandaşlarımız buradan bile bir çıkarma yapabilirler" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çılgın projem' olarak adlandırdığı Kanal İstanbul'un köprüsünün ilk temeli bugün atıldı. Projenin 6 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Temel Atma Töreni'ne katılan Alman medya kuruluşu Deutsche Welle ve İngiliz medya kuruluşu BBC ise provokasyonlarını sürdürdüler.

A Haber canlı yayınına katılan Armatör Mehmet Koç, ise söz konusu duruma sert tepki gösterdi.

PROVOKASYON PEŞİNDELER!

Deutsche Welle ve BBC'nin Kanal İstanbul projesini istemediğini ve dünyaya 'Neden Kanal İstanbul' olmamalı diye yayın yaptıklarını dile getiren Mehmet Koç, "Bu köyde yaşayan bir vatandaşı bulup soruyorlar 'köyünden ayrılacağın için üzgün müsün?' diye sonra bu yanıtı alıp 'vatandaş yerinden/yurdundan ediliyor' diye çeviriyorlar.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

Ne zamandan beri dış güçler bu ülkenin lehine olan bir şey için çalışmışlar! Vatandaşlarımız buradan bile bir çıkarma yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul'u hazmedemediler! Deutsche Welle ve BBC'den alçak provokasyon | Video

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
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Kanal İstanbul'u hazmedemediler! Deutsche Welle ve BBC'den alçak provokasyon
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