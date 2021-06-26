Kanal İstanbul'u hazmedemediler! Deutsche Welle ve BBC'den alçak provokasyon

A Haber canlı yayınına katılan Armatör Mehmet Koç, ise söz konusu duruma sert tepki gösterdi.

PROVOKASYON PEŞİNDELER!

Deutsche Welle ve BBC'nin Kanal İstanbul projesini istemediğini ve dünyaya 'Neden Kanal İstanbul' olmamalı diye yayın yaptıklarını dile getiren Mehmet Koç, "Bu köyde yaşayan bir vatandaşı bulup soruyorlar 'köyünden ayrılacağın için üzgün müsün?' diye sonra bu yanıtı alıp 'vatandaş yerinden/yurdundan ediliyor' diye çeviriyorlar.