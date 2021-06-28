Son dakika: Türksat 5A hizmete alınıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katılıyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Yaklaşık 4 yıllık emeğin bir ürünü olan uydumuzda emeği geçenleri tebrik ediyorum

Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir.

Amacımız Türksat 5B'yi yılın son çeyreğinde uzaya göndermektir

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8 OCAK TARİHİNDE UZAYA FIRLATILDI

Türkiye'yi uydu haberleşmesinde öncü ülkeler ligine taşıyacak Türksat 5A göreve hazır.

Türksat 5A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden 8 Ocak tarihinde uzaya fırlatıldı.

TEST SÜRECİ BAŞARIYLA GEÇİLDİ

Dört ay süren yolculuğunun ardından 31 derece doğu yörüngesine oturdu. Bir buçuk aylık test süreci de başarı ile tamamlandı.