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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türksat 5A hizmete alınıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Giriş Tarihi: 28.6.2021 14:22 Son Güncelleme: 28.6.2021 14:27

Son dakika: Türksat 5A hizmete alınıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Son dakika: Türksat 5A hizmete alınıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuşuyor. Türksat 5A 8 Ocak'ta uzaya fırlatılmıştı. Dört ay süren yolculuk ve test aşamasının ardından artık hizmete alınıyor. Başkan Erdoğan sözlerine 'Yaklaşık 4 yıllık emeğin bir ürünü olan uydumuzda emeği geçenleri tebrik ediyorum" diyerek başladı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katılıyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Yaklaşık 4 yıllık emeğin bir ürünü olan uydumuzda emeği geçenleri tebrik ediyorum

Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir.

Amacımız Türksat 5B'yi yılın son çeyreğinde uzaya göndermektir

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8 OCAK TARİHİNDE UZAYA FIRLATILDI

Türkiye'yi uydu haberleşmesinde öncü ülkeler ligine taşıyacak Türksat 5A göreve hazır.

Türksat 5A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden 8 Ocak tarihinde uzaya fırlatıldı.

TEST SÜRECİ BAŞARIYLA GEÇİLDİ

Dört ay süren yolculuğunun ardından 31 derece doğu yörüngesine oturdu. Bir buçuk aylık test süreci de başarı ile tamamlandı.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Son dakika: Türksat 5A hizmete alınıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
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